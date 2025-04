BBB 25: Brothers relembram brigas por comida: 'Toda edição tem brigas'

Na reta final do BBB 25, os brothers aproveitam um momento descontraído para relembrar as principais tretas sobre comida da edição

Na reta final do BBB 25, os brothers aproveitam um momento na academia, nesta tarde de quarta-feira, 16, para relembrar algumas das confusões mais marcantes da edição, especialmente aquelas envolvendo comida. Entre risadas e provocações, eles comentam sobre as brigas por causa da lentilha, do frango com laranja e até a da garrafa de café.

“Eu ainda achei que nessa edição, a gente brigou pouco por comida” , apontou Renata. A bailarina mencionou as discussões que teve com Aline e o episódio da lentilha, enquanto o salva-vidas de rodeio João Pedro relembrou a confusão por causa da garrafa de café.

"Toda edição tem briga por comida, né?" , disse Guilherme, entrando no assunto.

João então provocou a atriz Vitória Strada: “Vitória briga por causa de comida!”, e ela rebateu de imediato: “Eu não briguei por causa de comida”.

Logo depois, Renata trouxe à tona a famosa treta do frango com laranja, que envolveu Camilla e Vilma. João Pedro fez questão de imitar a fala da estudante de nutrição durante o desentendimento: "Eu não vou mais fazer comida, vou deixar do jeitinho delas".

Diego faz desabafo sobre autocobrança

Na madrugada desta quarta-feira, 16, Diego Hypolito recebeu apoio dos brothers após sentir um mal-estar durante a Prova do Líder. Mais tarde, o ginasta confessou estar decepcionado consigo mesmo em desabafo com Vitória Strada e Guilherme.

"Estou orgulhoso de mim mesmo dentro do Big Brother. Não é sobre isso, é uma questão minha pessoal, que eu não gosto de passar por isso. Não é o que eu quero passar para as pessoas, e infelizmente, é o que eu sou", inicio u Diego.

Na sequência, Vitória ressaltou a trajetória do aliado. "Você passou superação. Você sabe quantas pessoas passam pelo que você passa?", questionou ela.

Leia também:BBB 25: Saiba quais prêmios Delma ganhou no reality show