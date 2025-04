Lucy Ramos revela que sofreu dois abortos: ‘Algo dentro de mim desapareceu’

Após celebrar o nascimento da primeira filha, Lucy Ramos revela que já sofreu abortos no processo para engravidar

Mãe de primeira viagem, a atriz Lucy Ramos contou que teve um longo processo até conseguir realizar o sonho de ter uma filha. Recentemente, ela deu à luz Kyara, fruto do casamento com Thiago Luciano. Porém, ela disse que sofreu dois abortos durante o processo para engravidar.

Em um relato nas redes sociais, a artista disse que engravidou duas vezes e perdeu os dois bebês no início da gestação. "Eu fui uma tentante também, eu tentei engravidar por um tempo e não deu certo. E depois que a gente entendeu que não seria possível, engravidamos. Com 11 semanas, aconteceu o aborto espontâneo. Eu não sofri no início, mas algo dentro de mim, silenciosamente, desapareceu", disse ela.

E completou: "No ano seguinte engravidei de novo e perdi novamente. Dessa vez foi com sete semanas. Meses depois, engravidei pela terceira vez. E hoje a nossa pequena está com a gente, cheia de saúde, linda".

Por fim, ela refletiu: "Se lá atrás eu tivesse ouvido uma história parecida com a minha, eu teria me sentido menos sozinha. Por isso, falar disso importa muito. E se você estiver passando por isso também, saiba que você não está sozinha".

Lucy Ramos apresenta a filha

A atriz Lucy Ramos encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 11, ao mostrar pela primeira vez o rosto de Kyara, sua primeira filha com o diretor e ator Thiago Luciano. O nascimento da menina foi anunciado na última sexta-feira, 4. Na publicação, ela compartilhou um álbum de fotos da herdeira e opinou sobre com quem ela se parece mais.

"Oi, pexoal, prazer… Kyara por completo! Alguns dizem que pareço com a minha mãe, outros dizem que sou a cara do meu pai e tem quem diga que sou a mistura dos dois. Meus pais acham que muita coisa ainda vai mudar e que só no futuro teremos mais noção disso. A única coisa que minha mãe tem certeza é que o meu nariz é igualzinho ao dela", escreveu ela na legenda da publicação.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Lucy Ramos (@lucyramos_)

Leia também:Lucy Ramos desabafa sobre diagnóstico na gravidez: 'Tem que pensar em tudo'