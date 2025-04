A influencer Rafa Kalimann surpreende os fãs ao registrar uma experiência diferenciada em uma zona rural do Paraná nesta quarta-feira, 16

A influencer Rafa Kalimann, de 32 anos, compartilhou, nesta quarta-feira, 16, um vídeo de si mesma dirigindo, pela primeira vez, um trator. A experiência inusitada aconteceu em uma propriedade rural no Paraná, para onde ela viajou.

Antes, nos stories de seu perfil no Instagram, a ex-BBB já havia dito que estava empolgada para dirigir o veículo. Mesmo com as diferenças entre um carro convencional e o trator em que apareceu no registro, a artista aprendeu rapidamente.

"Quando você pensa que já viveu de tudo, te entregam a chave de um trator", escreveu na legenda da publicação. No registro, Rafa apareceu pilotando o grande trator em uma estrada rural, exibindo assim, a sua habilidade com a máquina.

Na seção de comentários, os fãs reagiram: "Ela arrasa em tudo que faz"; "Respeita ela que ela é 'agrogirl' [garota do agro]" e "Nossa Barbie profissões descobriu mais uma", foram algumas das mensagens escritas por internautas na publicação.

Confira:

Rafa Kalimann ganha homenagem do namorado em seu aniversário

No dia 2 de abril, o cantor Nattan usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua namorada, Rafa Kalimann. Isso porque a influencer compeltou 32 anos e, para celebrar a data especial, o artista compartilhou fotos e vídeos dos dois juntos e escreveu uma mensagem especial.

"São tantos momentos especiais. Vou deixar alguns deles aqui. E alguns dos mais incríveis da minha vida tinham claro que ser ao seu lado. Uma mulher incrível. Cuidadosa, amorosa, parceira. Nem vou falar tudo aqui porque me faltaria tempo", começou. Confira!

