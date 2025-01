Melania Trump escolhe look fora do comum para a posse de Donald Trump

Presidência dos Estados Unidos: Primeira-dama Melania Trump esconde os olhos ao usar chapéu inusitado para a posse de Donald Trump

A primeira-dama Melania Trump usou um look inusitado durante a cerimônia de posse do marido, Donald Trump, como presidente dos Estados Unidos. O evento aconteceu nesta segunda-feira, 20, na Casa Branca e o modelito escolhido por ela chamou a atenção.

Melania usou um chapéu inusitado que cobria os seus olhos e deixava no ar uma expressão sombria. Além disso, ela completou o visual com um casaco escuro e saia do estilista Adam Lippes , de Nova York.

Esta é a segunda vez que ela se torna primeira-dama dos EUA.

Vale destacar que não é comum que uma primeira-dama use chapéu em um evento diurno nos EUA. A última vez que isso aconteceu foi em 1993, quando Hillary Clinton usou um chapéu-coco.

Além disso, as roupas da primeira-dama costumam trazer um simbolismo especial no dia da posse. Por exemplo, em 2021, a Sra. Jill Biden usou um vestido azul na posse do marido para representar confiança, segurança e estabilidade.

Melania Trump na posse de Donald Trump - Foto: Getty Images

Melania Trump já trocou cartas com o Rei Charles III

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, esposa de Donald Trump, surpreendeu ao contar que já trocou cartas com o Rei Charles III. Em seu livro de memórias, ela disse que o monarca já foi seu ‘amigo por correspondência’ quando o marido estava no poder nos EUA.

De acordo com o site Vanity Fair, Melania disse que sempre foi muito bem recebida pela família da Rainha Elizabeth II quando ia ao Reino Unido, e que a relação próxima se mantém até hoje com o Rei Charles III. “Infelizmente, Sua Majestade [Rainha Elizabeth II] não pode nos visitar novamente antes de sua morte em 2022, mas nossa amizade com a Família Real continua e trocamos cartas com o Rei Charles até hoje”, disse ela.

Inclusive, Charles enviou uma carta para Trump quando o político foi baleado de raspão em um comício durante a corrida eleitoral norte-americana. Porém, o Palácio de Buckingham não comenta sobre as cartas pessoais do monarca.

Por sua vez, o site The Independent contou a história de como Melania se aproximou de Charles em 2005, quando se encontraram em um jantar oficial. “Sentei-me ao lado do príncipe Charles e foi um prazer absoluto me conectar com ele. Tivemos uma conversa interessante sobre seu compromisso profundo com a conservação ambiental”, disse ela em seu livro.

