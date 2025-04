Xuxa revela curiosidade da intimidade com Sasha: ‘Minha criancinha’

Durante um podcast, a apresentadora Xuxa Meneghel revela os cuidados que ainda mantém com a filha, a modelo Sasha; saiba detalhes!

A apresentadora Xuxa Meneghel, de 62 anos, revelou na última terça-feira, 16, que ainda dá banho na filha Sasha, de 26 anos, quando elas estão juntas em casa. De acordo com Xuxa, esse é um jeito de intensificar o vínculo afetivo com a filha. A apresentadora ressaltou que, embora Sasha já seja adulta, para ela, a filha continua sendo aquele bebê que tanto sonhou e que, em alguns momentos, não pôde aproveitar completamente.

“ A gente põe em dia as conversas e depois dorme junto ou toma banho junto. É aquela coisa de, na hora do banho, eu realmente lavo ela como se fosse um bebê. Depois seco o cabelo dela, como se fosse a minha criancinha”, comentou durante sua participação no Wow Podcast.

“Então, a gente precisa desse momento. Ela já é mulher, mas para mim é aquele bebê que sonhei tanto e que eu não aproveitei tanto”, completou a apresentadora.

Vale lembrar que Sasha é fruto do relacionamento de Xuxa com o ator Luciano Szafir, de 56 anos.

Confira a entrevista em que Xuxa fala sobre os cuidados com a filha:

Amadurecimento Pessoal

Xuxa Meneghel (62) vê o amadurecimento como uma experiência pessoal adquirida por toda a vida. A apresentadora, que neste ano sai pelo Brasil em turnê intitulada O Último Voo da Nave, lançou o álbum audiovisual Xuxa Só para Baixinhos 14 - Cores e se permite realizar todos os seus sonhos.

Em entrevista à Revista CARAS, a apresentadora revela a melhor parte em amadurecer e fala sobre o conhecimento. "Só a experiência. O resto tem lados bons e ruins", confessa a estrela, que em seguida explica sua declaração.

"O ruim é conviver com a falta de colágeno, a falta de respeito das pessoas por você envelhecer. O bom é ter a cabeça melhor, entender mais a ignorância das pessoas, se abraçar e dizer para si que poderia ter feito algo diferente, mas que tudo bem, valeu a pena para chegar a esse momento com uma boa cabeça", diz.

