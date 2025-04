A apresentadora Virginia Fonseca compartilhou que seu mal-estar piorou após insistir em praticar atividade física pela manhã; entenda

Na manhã desta quarta-feira, 16, Virginia Fonseca usou as redes sociais para contar que acordou passando mal. Mesmo assim, a apresentadora do Sabadou decidiu manter sua rotina de exercícios e foi pedalar — mas a tentativa acabou agravando o mal-estar.

"Está liberado xingar. Pode me xingar. Galera, acordei meio mal hoje. Quando eu puxo o ar, dói lá dentro", iniciou Virginia. "Sei lá o que eu pensei quando eu acordei, eu já estava com isso e falei: 'Vou pedalar'. Ao invés de eu falar: 'Vou mandar uma mensagem para o médico para ver o que tenho e dormir mais um pouco para ver se melhoro'. Não, fui pedalar", continuou a influenciadora.

Na sequência, a esposa de Zé Felipe reforçou que não tomou a melhor decisão. "Quem acorda passando mal e fala 'vou pedalar'?. Agora, simplesmente parece que passou 60 caminhões em cima do meu corpo. Eu estou com muita dor no corpo. Mano, por que eu fiz isso? Vou nem falar nada", finalizou, com bom humor.

Virginia mostra as filhas fazendo compras no mercado

As filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor, fizeram um passeio de pessoa comum nesta quarta-feira, 16. Em seus stories, a influenciadora postou fotos que recebeu das herdeiras fazendo compras no mercado e compartilhou o momento com seus milhões de seguidores.

Cheias de fofua e charme, as meninas apareceram usando fantasias para as compras. Enquanto a primogênita surgiu vestida com roupa de Hulk, a caçula apareceu com um vestido de Barbie, laço na cabeça e até sapatilhas.

Empurrando um carrinho pequeno, a mais velha posou para o clique e mostrou os itens que escolheu para levar para casa. Lata de leite em pó, biscoito de polvilho e produtos para banho. "E hoje elas fizeram compra no supermercado", disse a empresária. "Só o necessário", brincou a mãe ao ver as escolhas. Veja as fotos!

