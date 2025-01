Léo Batista deixou duas filhas frutos de seu casamento de 60 anos; saiba mais

Um dos grandes nomes do jornalismo esportivo brasileiro, Léo Batista morreu neste domingo, 19, aos 92 anos, no Rio de Janeiro

Dono da voz marcante do jornalismo esportivo, Léo Batista morreu neste domingo, 19, aos 92 anos após ter sido internado em um hospital no Rio de Janeiro, com o diagnóstico de um tumor no pâncreas. O apresentador deixou duas filhas.

Léo Batista foi casado por 60 anos , com Leyla Chavantes Belinaso (1938-2022). Da relação, ele teve duas filhas Claudia e Monica Belinaso —herdeiras do jornalista, que são bastante discretas quanto à sua vida pessoal.

Claudia não mantém perfis nas redes sociais, já Monica possui contas no Instagram e Facebook, apesar de não alimentá-las com frequência. Em seu perfil do Instagram, por exemplo, ela tem apenas uma publicação de uma camiseta do Botafogo, time do coração de seu pai.

"Papai está feliz! Botafogo 3! E ganhei um presente", escreveu ela na legenda da publicação, feita em agosto de 2023. Na foto, ela exibe uma camiseta do time, com um autógrafo do goleiro Lucas Perri (27), que defendia o Botafogo.

LÉO BATISTA PERDEU A ESPOSA EM 2022, APÓS ACIDENTE DOMÉSTICO

No ano de 2022, a esposa de Léo Batista, Leyla, morreu após um acidente doméstico. Ela foi encontrada pelo jornalista dentro da piscina da casa deles, no Rio de Janeiro, e a morte foi constatada no local.

No momento, o apresentador correu para tentar retirar a esposa de dentro da água e chamou o serviço de socorro. Porém, Leyla já estava sem vida. À época, a Globo informou que ela morreu após sofrer um infarto.

A Secretaria da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro emitiu uma nota sobre o acidente. "De acordo com o marido da vítima, a mesma estava à beira da piscina e ele, no interior da residência e ao sair, se deparou com a mulher segurando um macarrão-boia e com a face dentro d’água. De imediato, mergulhado para retirá-la, mas já estava em óbito."

