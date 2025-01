BBB 25: Arleane e Marcelo são eliminados no primeiro paredão

O jogo do BBB 25, da Globo, chegou ao fim para a dupla Arleane e Marcelo. Casados, eles foram eliminados no primeiro paredão da temporada

Na noite desta terça-feira, 21, a dupla Arleane e Marcelo foi eliminada do BBB 25, da Globo. Eles disputaram o primeiro paredão da temporada contra as duplas Edilberto e Raissa e Diogo Almeida e Vilma.

Casados, Arleane e Marcelo receberam 55,95% dos votos do público para deixarem o confinamento. O primeiro paredão da temporada teve mais de 6.5 milhões de votos.

Em uma conversa com Tadeu Schmidt, os dois contaram que acreditam que a eliminação aconteceu por azar. Isso porque eles foram para a Xepa e ela perdeu a aliança de casamento.

Relembre como foi a formação do primeiro paredão do BBB 25

O primeiro paredão do BBB 25, da Globo, foi formado no dia 19 de janeiro! As duplas Raissa e Edilberto, Marcelo e Arleane e Diogo e Vilma disputaram a preferência do público. Saiba como foi a formação da berlinda:

A noite de formação deste domingo, 19, começou com Edilberto e Raissa já emparedados desde quinta-feira por causa da indicação dos líderes Aline e Vinicius logo depois da prova. Além disso, as duplas Guilherme e Delma e Eva e Renata já estavam imunes por causa de dinâmicas anteriores.

No programa ao vivo, os anjos Maike e Gabriel protegeram os gêmeos João Gabriel e João Pedro com a imunidade. Então, os líderes Aline e Vinicius indicaram Arleane e Marcelo direto para o paredão por causa de afinidade. “O jogo está no começo e a gente não é prioridade deles”, disse Vinicius.

Logo depois, os participantes fizeram a votação no confessionário, mas teve um empate. As duplas Diogo e Vilma, Vitória e Mateus, Diego e Daniele empataram com três votos cada dupla. Os líderes desempataram e escolheram mandar Diogo e Vilma para o paredão.

Na sequência, Diogo e Vilma tiveram o poder do contragolpe. Eles puxaram Vitória e Mateus para o paredão.

Por fim, as duplas Vitória e Mateus e Diogo e Vilma fizeram a Prova Bate e Volta. Vitória e Mateus se salvaram ao vencerem a disputa.