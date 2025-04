Eliezer se mostra surpreso com atitude da filha: 'Tô meio revoltado'

O ex-BBB Eliezer desabafou sobre uma atitude de sua filha mais velha, Lua Di Felice de seu relacionamento com a influenciadora Viih Tube

O ex-BBB e influenciador digital Eliezer usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 16, para desabafar sobre uma atitude de sua filha mais velha, Lua Di Felice, de 2 anos, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Viih Tube. Ao lado da esposa, ele contou que a pequena não os chama mais de "papai" e "mamãe", mas pelos apelidos.

"Estou com um problema muito sério com a Lua. Agora ela começou a me chamar pelo apelido. Saiu o papaizinho e agora ela me chama de Eli. A mamãezinha, agora virou Viih", começou o influenciador, que completou: "Ela tá tirando papaizinho e mamãezinha e está chamando a gente pelo nome. E eu acho que ela sabe que a gente não gosta e faz de propósito".

Na legenda, ele adicionou : "Estamos tendo problemas sérios com a Lua. To meio revoltado com as atitudes dela".

Eliezer se emociona em forte desabafo sobre sua fé

Recentemente, Eliezer usou as redes sociais para conversar com o público a respeito de um assunto envolvendo sua vida pessoal. Nos últimos dias, o nome do ex-participante do BBB 22, da TV Globo, ficou entre os assuntos mais comentados após ele participar de uma missão religiosa.

Após a repercussão do assunto, Eliezer decidiu se pronunciar. Por meio de um vídeo, o marido de Viih Tube recordou momentos difíceis enfrentados em sua vida, incluindo a internação de Ravi, filho caçula do casal, e lamentou os questionamentos de terceiros sobre sua fé. Veja o que ele disse!

Em outro momento, ele surgiu na academia e contou como consegue manter a dieta em meio às festas de criança.

