Cintia Dicker comemora quatro anos de casada com Pedro Scooby

Em suas redes sociais, Cintia Dicker mostrou como comemorou o seu aniversário de casamento com Pedro Scooby e se declarou para o amado

Em suas redes sociais, Cintia Dicker sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de um milhão de seguidores.

Nesta quarta-feira, 16, a modelo celebrou os quatro anos do casamento com Pedro Scooby. O casal celebrou a data especial no hotel Copacabana Palace, localizado no Rio de Janeiro.

A famosa fez questão de mostrar o quarto todo decorado com flores e fotos do casal. Além disso, a em cima da cama havia um letreiro luminoso escrito "Better Together", que significa "Melhor Juntos".

Na legenda, Cintia ainda se declarou para o amado. "Que o nosso amor continue assim. Leve, calmo, com respeito, carinho, fogo, e com a vontade de viver juntos essa vida maravilhosa todos os dias. Feliz quatro anos de casados. Te amo meu amor", escreveu ela. E Pedro fez questão de deixar um comentário carinhoso. "Amor da minha vida. Eu te amo demais. Obrigado por tanto", disse ele.

Cintia Dicker e Pedro Scooby são pais de Aurora, de dois anos. O surfista ainda tem Dom, de 12 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de nove, frutos do seu antigo relacionamento com Luana Piovani.

Processo de emagrecimento

A modelo e atriz Cintia Dicker, de 38 anos, usou suas redes sociais para compartilhar o antes e depois do processo de emagrecimento. A transformação ocorreu depois do nascimento de sua primeira filha, Aurora, de dois anos, fruto de seu relacionamento com Pedro Scooby.

Diogo Pyrrho revelou ao Portal LeoDias que, em apenas quatro meses, Cintia já havia eliminado 20 quilos, seguindo uma meta de cinco quilos por mês com uma alimentação equilibrada e treinos regulares. Entre o quinto e o sexto mês, ela conseguiu definir ainda mais o corpo e alcançou a marca de 30 quilos eliminados, chegando ao físico desejado.

“A alimentação dela é bem equilibrada, consegue seguir bem o planejamento proposto. Ela treinava e treina até hoje de segunda a sexta comigo, dentro do meu método de alta intensidade focado em emagrecimento”, falou o treinador de Cintia.

