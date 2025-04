Especialista faz alerta sobre denúncia de Juliana Oliveira contra Otávio Mesquita: 'Medo'

Juliana Oliveira confessou em suas redes sociais que teve medo de denunciar Otávio Mesquita à direção e perder o seu emprego no SBT em 2016

Na última terça-feira (15), Juliana Oliveira usou suas redes sociais para se manifestar sobre sua denúncia de estupro contra Otávio Mesquita. A ex-assistente de palco do SBT confessou que não levou o caso para a direção da emissora com medo de perder o emprego, mas que repassou a situação para a produção do The Noite com Danilo Gentili, atração em que atuava na época.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Cintia Castro explica mais detalhes: "A denúncia de Juliana, lamentavelmente, é comum e traz uma realidade dolorosa que muitas pessoas enfrentam no ambiente corporativo. Preferindo se calar e escolhendo, por vezes, lidar sozinhas com a sua dor e angústia. Não denunciar por medo de perder o emprego é algo comum devido a uma enorme pressão interna e dilemas que essas vítimas enfrentam. São preocupações legítimas que fazem com que muitas vítimas temam retaliações ou marginalização", aponta.

"O medo de perder o emprego é um peso que, infelizmente, recai sobre muitos que sofrem assédio ou violência. Este medo é um freio poderoso que silencia e isola vítimas, tornando-as hesitantes em compartilhar suas experiências com receio das consequências em suas vidas profissionais. Muitos trabalhadores se veem em um dilema, onde a denúncia pode resultar em retaliações, seja na forma de demissão, perda de oportunidades, ou outras formas de punição velada", acrescenta.

Além disso, a psicanalista destaca que essa situação poderia colocar em risco não somente a saúde física de Juliana Oliveira, mas também sua saúde mental. "Sentir-se vítima de uma injustiça tão íntima pode gerar uma série de emoções difíceis, como ansiedade, depressão e medo, além de afetar a autoconfiança e a capacidade de confiar nos outros. O silêncio que muitas vezes acompanha essas experiências só intensifica o sofrimento, pois a pessoa carrega sozinha o peso da dor e do medo", afirma.

"Juliana, ao escolher cuidar da sua saúde mental, entendeu que o seu bem-estar psicológico deve ser sua prioridade, mas não são todas as vítimas que conseguem ter forças para este movimento. É crucial que as vítimas tenham acesso a apoio terapêutico e emocional, permitindo-lhes lidar com o trauma em si e tratando as feridas que permaneceram. Encontrando mecanismos de enfrentamento que possibilitem uma recuperação muitas vezes não total, mas necessária para seguir em frente", destaca.

À CARAS Brasil, a especialista ainda fala sobre o impacto das críticas nas redes sociais neste momento que a ex-assistente do SBT está passando: "Podem agravar os problemas de saúde mental de quem enfrenta traumas, como Juliana, intensificando sensações de angústia, fragilidade emocional, ansiedade e depressão. Para preservar seu bem-estar emocional e até físico, o ideal seria considerar afastar-se das redes sociais temporariamente e buscar apoio de familiares e amigos da sua confiança. O acompanhamento psiquiátrico e psicológico é crucial, pois oferece estratégias de enfrentamento e suporte emocional, contribuindo para sua recuperação".

