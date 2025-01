Vencedora do Quem Quer Ser Um Milionário cumpre promessa que fez no programa

Vencedora do Quem Quer Ser Um Milionário, do Domingão com Huck, Jullie Dutra, revelou que finalmente cumpriu uma promessa que fez ao vivo

Vencedora do Quem Quer Ser Um Milionário, do Domingão com Huck, Jullie Dutra,revelou que finalmente cumpriu a promessa feita ao vivo ao pegar a maleta cheia de dinheiro, em dezembro de 2023: comprou uma casa para Carmelita, a quem considera sua segunda mãe

Em um vídeo enviado ao portal GShow, ela vibrou com a conquista. O novo imóvel de Carmelita está localizado a Rocinha, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, região onde ela sempre viveu. "Agora estou realmente com o coração em paz, com a consciência tranquila de que fiz a minha parte", disse ela.

Que complementou: "Eu a deixei livre para escolher a casa onde ela queria morar, do jeito que ela queria. Foi feita a escolha dela e estou muito, muto feliz! Obrigada, Domingão, vocês foram um instrumento que Deus colocou na minha vida para poder realizar não só os meus sonhos como o de minha família, como o de Carmelita e o do filho dela".

E ela também explicou a demora para finalizar a compra da casa. "Camelita comprou a casa no Rio de Janeiro, na Rocinha, depois de muito pensar. Ela demorou quase um ano para fazer a compra. Estava muito indecisa, não sabia se comprava em Pernambuco ou no Rio de Janeiro. Como o filho dela decidiu permanecer no Rio e ama viver na Rocinha, ambos decidiram que seria lá", detalhou.

Ainda ao portal, ela contou como aumentou seu patrimônimo. "O valor da casa é o valor do rendimento de alguns investimentos. Além dos investimentos, tenho hoje meu apartamento, um terreno e uma casa no interior de Pernambuco (essa já tenho), tenho uma cartela de investimentos diversas e isso me permitiu aumentar meu patrimônio. Para quase o dobro do prêmio", ressaltou.

Reveja o momento em que ela fez a promessa no programa: