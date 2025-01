O cantor Thiaguinho cancela apresentação desta quinta-feira, 23, em Orlando, nos Estados Unidos, e notícia pega fãs de surpresa a caminho do evento

O cantor Thiaguinho, de 41 anos, pegou os fãs de surpresa nesta quinta-feira, 23, ao cancelar o seu show em Orlando, nos Estados Unidos, horas antes da apresentação, que aconteceria esta noite. O anúncio foi feito por meio de um comunicado publicado no perfil do artista no Instagram. Na nota a equipe do pagodeiro informou que o show não irá acontecer por problemas com documentações que estavam sob responsabilidade do contratante.

"A Paz e Bem Edições Musicais Ltda., responsável pela carreira de Thiaguinho, informa que devido à falta de tempo hábil para emissão de documentações necessárias entregues pelo contratante, infelizmente, não será possível a realização da apresentação do cantor agendada para hoje, em Orlando, na Flórida", diz o início do comunicado.

A equipe do pagodeiro esclareceu que o cantor está em solo americano e que ele está frustrado com o ocorrido: "Thiaguinho está nos Estados Unidos e, assim como seus fãs, lamenta profundamente o ocorrido, expressando sua frustração com a situação", declara a nota.

Confira, abaixo, o comunicado na íntegra:

Fãs se revoltam

O comunicado pegou muitas pessoas de surpresa, em especial, àquelas que descobriram o cancelamento do show a caminho do evento. Além da decepção, muitos se revoltaram com o ocorrido: "Gente como assim??? Tem um monte de gente indo e cancelar assim em cima da hora! Lamentável", indignou-se uma. "Não acredito, estamos aqui, compramos o jogo só por causa do seu show que meu filho é super seu fã. Que triste", escreveu mais um.

"Nossa estava ansiosa pra ver a apresentação dele!!! Que triste e espero que ele fique bem!", desejou uma fã. "Eu no Uber indo para o jogo que comprei só por causa dele", acrescentou mais uma junto com um emoji de palhaço.

Thiaguinho se apresenta no dia 25 de janeiro, sábado, em Santos, no litoral paulista, no Baile Oficial da Cidade. No dia 26, domingo, na Praia do Gonzaga, também em Santos, para celebrar o aniversário do município.

