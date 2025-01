Filho de Fernanda Torres em Ainda Estou Aqui é indicado ao Oscar em seu 1º filme: 'Emocionado'

Guilherme Silveira foi descoberto na praia e virou o filho de Fernanda Torres em Ainda Estou Aqui. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator se emociona ao falar das indicações ao Oscar

Guilherme Silveira (14) foi descoberto na praia pela produção de Ainda Estou Aqui, indicado nas categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro ao Oscar 2025. O garoto, que até então sonhava em jogar futebol, agora vê no cinema sua vocação. Após um teste com mais de mil meninos, ele foi o escolhido para viver Marcelo Rubens Paiva na infância.

Em entrevista à CARAS Brasil em meio à celebração de todo o País, o adolescente fala sobre a sensação de fazer parte do elenco de um filme indicado ao Oscar, a maior premiação do cinema mundial. É o primeiro trabalho dele com arte de atuar, já com o feito histórico.

"É muito emocionante fazer parte de um filme como esse tão importante para o cinema brasileiro, que está concorrendo a melhor filme no Oscar", conta ele, que se emociona. A indicação só reforça o sentimento de que ele deve investir na carreira de ator.

Para viver Marcelo, autor do livro Ainda Estou Aqui e que resultou na criação do filme brasileiro, ele contou com a ajuda de uma preparadora de elenco para pegar dicas em sua primeira experiência no cinema. "Para me preparar precisei da preparadora de elenco Amanda Gabriel que me ajudou muito a me conectar com a época dos anos 70 sempre lembrando dos vocabulários e costumes da época", conta.

Além de Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro, Fernanda Torres (59), que interpretou Eunice Paiva no longa, foi indicada como Melhor Atriz. "Eu fico muito feliz por ela, é muita emoção, ela é uma ótima atriz e ela merece o mundo inteiro pela sua atuação maravilhosa", diz ele, filho da personagem da estrela.

Guilherme ainda não sabe se vai à cerimônia do Oscar que vai acontecer em 2 de março, no Dolby Theatre, em Hollywood, na Califórnia. "A princípio, eu iria torcer aqui no Brasil, mas agora estou tentando ir para o Oscar, pra ver de perto", conclui.

VEJA TODOS OS INDICADOS AO OSCAR DE MELHOR FILME:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Academy (@theacademy)

LEIA TAMBÉM:Valentina Herszage revela festa em grupo de Ainda Estou Aqui: 'Não consigo parar de gritar e chorar'