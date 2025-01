Médico faz alerta sobre câncer de Léo Batista: ‘Um dos mais agressivos que existem’

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico cirurgião Rodrigo Surjan detalha o câncer do jornalista Léo Batista, revelado nesta sexta-feira, 17, e faz alerta

Após ser hospitalizado com um quadro de desidratação e dor abdominal, o jornalista esportivo Léo Batista (92) foi diagnosticado, nesta sexta-feira, 17, com tumor no pâncreas e segue internado no Hospital Rios D’Or, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico cirurgião Rodrigo Surjan detalha este tipo de câncer e faz um alerta: “Um dos mais agressivos que existem”.

De acordo com ele, o pâncreas é um órgão abdominal que tem como principais funções o controle do açúcar no sangue e produção de enzimas para digestão. “Quando falamos ‘tumor de pâncreas’, geralmente estamos nos referindo a um tipo de tumor: o adenocarcinoma de pâncreas. Mas existem outros tipos de tumores, tanto benignos quanto malignos e até metástases”, explica o médico do Hospital Nove de Julho.

“O câncer de pâncreas é um dos mais agressivos que existem. São fatores de risco o tabagismo, pancreatite crônica, história familiar, diabetes, lesões benignas que podem se ‘transformar’ em câncer – como a neoplasia cística mucinosa ou a neoplasia cística intraductal mucinosa (Tumores císticos raros que se formam dentro do pâncreas, e que possuem comunicação com os ductos do pâncreas”, acrescenta o especialista.

Ainda de acordo com Surjan, geralmente, os tumores de pâncreas demoram para apresentar sintomas. “Sendo os mais comuns a icterícia (amarelamento da pele) e a dor nas costas. Outros sintomas, menos específicos, podem ocorrer, como náuseas, perda de peso, alterações do humor e dor abdominal”, ressalta.

BOLETIM MÉDICO

O Hospital Rios D’Or divulgou um boletim na tarde desta sexta. Léo Batista deu entrada na unidade hospitalar com dor abdominal e quadro de desidratação. Ele está internado para realizar o acompanhamento clínico de sua saúde.

"O paciente João Batista Belinaso (Léo Batista) deu entrada no Hospital Rios D’Or no dia 6 de janeiro, em decorrência de um quadro de desidratação e dor abdominal. Após a realização de exames, foi diagnosticado um tumor no pâncreas. Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva, com o devido acompanhamento clínico para o atual estado de saúde", diz o comunicado.

Léo Batista é apresentador, dublador e locutor. Nasceu no interior de São Paulo e é filho de imigrantes italianos. Ele começou a trabalhar na adolescência em um serviço de alto-falantes do primo. Logo depois, ele foi contratado por uma rádio e iniciou a carreira profissional em rádios do interior.

O jornalista fez sua última aparição pública em outubro de 2024, no velório de Cid Moreira (1927-2024). Em janeiro de 2022, perdeu a esposa, Leyla Belinaso, aos 84 anos. Ela foi encontrada morta por ele, na piscina da residência do casal, na Zona Oeste do Rio. Ela foi vítima de um infarto.

Léo Batista foi o primeiro apresentador do Jornal Hoje, em 1971, e pioneiro na transição esportiva da TV Globo, ocupando a bancada nas estreias do Esporte Espetacular, em 1973, e do Globo Esporte, em 1978.

