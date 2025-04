Vale Tudo: Maria de Fátima fica seminua para Afonso e Solange flagra momento

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Maria de Fátima fica seminua para Afonso e arma situação para fisgar ricaço de Solange

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Maria de Fátima (Bella Campos) fará de tudo para se casar com um homem rico. Inclusive, a vilã não medirá esforços e investirá no namorado da até então sua amiga Solange (Alice Wegamann), o bilionário Afonso (Humberto Carrão).

Morando com a moça viciada em trabalho, a alpinista social verá o herdeiro da família Roitman como um potencial alvo. Maria de Fátima então armará uma cena para confundir a ruiva e ficará seminua perto do eleito da moça.

Após Solange e Sardinha (Lucas Leto) irem para Paraty dando início à produção do evento da Tomorrow, Afonso continuará no local, já que ainda vai estar dormindo. A vilã, então, planejará um plano para ser flagrada sem roupa pelo bilionário.

A malvada então irá até as lixeiras, encontrará uma barata e levará o inseto até o banheiro. Depois, ficará seminua, ligará o chuveiro, fingirá que entrou no banho e encenará um susto.

Chegando ao local, ainda de samba-canção, Afonso encontrará Fátima, quase nua, cobrindo os seios com uma toalha. O bilionário matará o inseto e a vilã começará a se desculpar. “Ai, Afonso, não acredito que eu te acordei por causa de uma barata!”, dirá ela.

Rindo da situação, os dois serão flagrados por Solange, que não gostará nem um pouco da cena que encontrará. "O que está acontecendo aqui?”, questionará ela.

É bom lembrar que Maria de Fátima, na primeira versão da novela, roubou Afonso de Solange. Nos últimos capítulos, a alpinista social já demonstrou um pouco de interesse no herdeiro ao perguntar quem era o namorado da amiga e saber que ele é o filho de Odete Roitman (Débora Bloch).

Marco Aurélio é flagrado quase beijando Maria de Fátima

Nos últimos capítulos, Maria de Fátima quase beijou Marco Aurélio (Alexandre Nero). Na companhia de Solange, ela foi a uma festa no apartamento do ricaço e chegou a flertar com ele. Quando estavam quase beijando, a namorada do ex-marido de Heleninha (Paolla Oliveira) chegou e quebrou o clima entre os dois.