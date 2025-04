Karoline Lima abre o jogo sobre pensão de Eder Militão para a filha de 2 anos

Karoline Lima se pronuncia sobre a pensão alimentícia de Eder Militão para a filha após suposto áudio de Tainá Castro

A influencer Karoline Lima se pronunciou sobre os rumores envolvendo a pensão alimentícia de Eder Militão para a filha deles, Cecília, de 2 anos. O assunto ganhou repercussão na internet quando um suposto áudio atribuído a Tainá Castro circulou pela web, no qual insinuava que a pensão do jogador para a filha não seria de apenas R$ 10 mil, sendo que ele também estaria pagando cerca de R$ 15 mil para o segurança da menina. Com a repercussão, a mãe da criança veio à público para se pronunciar, mas não citou nomes.

Nos stories do Instagram, Karoline exibiu um print do valor de R$ 9.108 e também comentou sobre o acordo com o ex-namorado sobre os gastos com a filha. "Quando eu aceitei isso, a proposta era, você recebe 10 mil na sua conta para cuidar da higiene pessoal da Cecília -- que é fralda, leite, farmácia, shampoo, sabonete -- e todo o resto, de funcionários, deveria ser pago diretamente para cada coisa. Não ia cair o dinheiro na minha conta e eu ia pagar... E eu pensei, tá bom, Tô nem aí, eu não quero o dinheiro dele na minha conta, pra quê? Para dizer que eu sou interesseira? Não quero dinheiro de ninguém, não. Você paga as coisas para minha filha e tá bom", afirmou.

Então, ela alfinetou ao dizer que o acordo mudou. "Parece que o acordo só servia quando eu estava solteira, porque foi eu arrumar namorado que o acordo acabou, entrava todo mês aquele valor na minha conta, mas o resto foi cortado. E, sendo bem sincera, isso é uma forma de manipulação... Então, durante muito tempo, mais de um ano, todos os custos da minha filha foram pagos por mim", declarou.

Tainá Castro já falou sobre a guarda compartilhada com o ex

A influenciadora digital Tainá Castro contou os detalhes de como é a guarda dos filhos Matteo e Helena, que são frutos do antigo relacionamento com o jogador de futebol Léo Pereira. Em uma interação com os fãs nas redes sociais, ela foi questionada sobre qual é o acordo dela com o pai dos filhos e ela abriu o jogo.

Tainá contou que tem a guarda compartilhada com Léo, já que este é o tipo mais comum de divisão entre os pais separados. "Hoje é em dia, é muito difícil a Justiça dar unilateral para um dos pais. Até mesmo o pai morando longe. Então, todos os pais, a maioria, têm guarda compartilhada", disse ela.

Então, a influencer contou quais dias as crianças ficam com o pai. "A nossa guarda é compartilhada com residência fixa com a mãe. Ou seja, ficou pré-determinado pelo juiz, o pai pega um final de semana, sim, e outro não, e uma vez por semana. Todo os outros dias da semana, do mês, as crianças estão comigo", afirmou.

Por fim, Tainá ainda revelou que é flexível sobre a agenda das crianças. "Mas é claro, gente, se tem alguma coisa importante, um dia ou outro, eu cedo o meu dia. Enfim, a gente consegue trocar, tem jogo, não tem. A gente vai conseguindo adequar em cima da nossa rotina", comentou.

Hoje em dia, Tainá Castro vive a união estável com Éder Militão. Por sua vez, Léo Pereira está namorando com Karoline Lima. No passado, Éder e Karoline foram namorados e tiveram uma filha, Cecília.