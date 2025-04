Maria Gladys se pronuncia sobre polêmica familiar: 'Não quero escândalo'

A atriz Maria Gladys se pronunciou sobre a polêmica familiar após a divulgação de um áudio que sugeria que sua filha teria roubado sua aposentadoria

A atriz Maria Gladys se pronunciou sobre as recentes notícias envolvendo seu nome. Em entrevista à CNN, divulgada neste domingo, 13, a artista comentou a polêmica familiar após a divulgação de um áudio pela Rádio Tupi FM, que sugeria que sua filha havia roubado sua aposentadoria.

Ao portal, a artista disse que não gostaria de comentar sobre o áudio . “Não quero conversar, não quero falar nada, é um escândalo! Está tudo bem, não quero escândalo, não”, ressaltou. E agradeceu a oportunidade de se pronunciar sobre o fato. “Não estou legal, não quero saber de confusão, não. Obrigada por querer, de uma certa maneira, ajudar”, finalizou ela.

O que aconteceu com Maria Gladys?

A atriz Maria Gladys virou notícia na última semana após uma filha dela revelar que a mãe estava desaparecida em Santa Rica de Jacutinga, em Minas Gerais, a três horas de distância do Rio de Janeiro, e pedir ajuda para encontrá-la. Segundo informações do colunista Pablo Oliveira, da 'Rádio Tupi FM', ela foi encontrada sozinha na região de Jacutinga pedindo dinheiro para retornar ao Rio de Janeiro.

Em meio ao ocorrido, Glayson Gladys, filho de Maria, rompeu o silêncio e se pronunciou pela primeira vez a respeito da atual situação da mãe. Em entrevista a Pablo, o herdeiro da atriz informou que as duas irmãs teriam utilizado todo o dinheiro da matriarca e, por isso, ela estava sem condições financeiras.

Maria Thereza, no entanto, rebateu as acusações do familiar. Por meio das redes sociais, a herdeira de Maria Gladys negou que tenha usado o dinheiro da mãe e explicou que a atriz teria gastado sozinha toda sua renda com comida e hospedagem em hotéis.

