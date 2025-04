Gracyanne Barbosa manda recado sincero após eliminação de Vinicius do BBB 25

A musa fitness Gracyanne Barbosa usou as redes sociais nesta segunda-feira, 14, para reagir ao resultado do 16º Paredão do BBB 25, da Globo.

A musa fitness Gracyanne Barbosa usou as redes sociais nesta segunda-feira, 14, para reagir ao resultado do 16º Paredão do BBB 25, da Globo. E ela mandou um recado para o brother Vinicius, que foi eliminado com 52,69% dos votos do público após enfrentarRenata e Vitória Strada na berlinda.

"Vi aqui que o Vini foi eliminado e quero deixar meu amor, meu carinho, minha admiração. Porque o menino que eu conheci lá dentro é alegre, conforta, acolhe. Eu espero que ele brilhe muito aqui fora. Espero não, eu tenho certeza que ele vai brilhar muito aqui fora e vai ser muito acolhido", iniciou.

E complementou: "O prêmio é nosso, que pudemos conhecer o Vini e aquele coração gigante. Espero que possamos conhecê-lo cada vez mais. E eu não vejo a hora de encontrá-lo. Beijo, Vini", finalizou ela, que deixou o programa com 51,38% da média dos votos no nono Paredão do BBB 25.

Fora do BBB 25, Vinícius admite interesse em sister

Durante o programa Bate-papo BBB com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, Vinicius foi questionado sobre a mudança na relação comRenata e falou sobre um possível crush na bailarina. O baiano começou dizendo que, logo no início, já estava claro para ele e Aline que a policial militar formaria um casal dentro da casa. "A passionalidade em um jogo como esse, interfere muito. A relação poderia ter dado muito certo, mas também poderia dar muito errado", falou Vinícius sobre o shipp "Vinata".

Em seguida, Gil do Vigor quis saber: "Mas a verdade é que você ficou a fim dela, diga logo". "Fiquei", confessou o baiano. "Fiquei porque a gente percebe no olhar também, quando você está tendo essa entrega. Só que aí eu falava: 'Meu Deus do céu. Daqui a pouco vai dar errado, o homem só se lasca", completou o promotor de eventos ao explicar o motivo de não ter investido na relação.

