BBB 25: Maike detona fala de Vinicius sobre Renata: ‘Se liga’

Ex-BBB Maike não gosta de ver Vinicius falando que foi interessado em Renata no BBB 25, da Globo, e manda recado bem direto: ‘Fanfic’

O ex-BBB Maike não gostou nada de ver o ex-BBB Vinicius falando de Renata em sua primeira entrevista após ser eliminado do jogo no reality show. O recém-eliminado disse que estava interessado em viver um affair com a bailarina, mas isso não se concretizou. Com isso, Maike foi até as redes sociais para reclamar.

Em um post no X, antigo Twitter, ele disparou: “Pô véi, 3 meses de programa e agora quer criar fanfic de romance? Falou monte de coisa pra Rê, fez a mina chorar e quando ela se envolve, vem falar de ciúmes? Se liga”.

Por enquanto, Vinicius não rebateu o comentário de Maike.

Vale lembrar que Maike e Renata engataram um romance na reta final do Big Brother Brasil. Os dois começaram a ficar em uma festa e seguiram juntos até a eliminação dele na semana passada. Porém, eles viveram uma situação tensão quando Maike recebeu vários avisos de atenção em uma madrugada ao ser visto puxando o cabelo de Renata e mordendo o braço dela. Ao ser eliminado, ele pediu desculpas publicamente.

Relembre que Vinicius falou sobre Renata

Durante o programa Bate-papo BBB com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, Vinicius foi questionado sobre a mudança na relação com Renata e falou sobre um possível crush na bailarina. O baiano começou dizendo que, logo no início, já estava claro para ele e Aline que a policial militar formaria um casal dentro da casa. "A passionalidade em um jogo como esse, interfere muito. A relação poderia ter dado muito certo, mas também poderia dar muito errado",falou Vinícius sobre o shipp "Vinata".

Em seguida, Gil do Vigor quis saber: "Mas a verdade é que você ficou a fim dela, diga logo". "Fiquei", confessou o baiano. "Fiquei porque a gente percebe no olhar também, quando você está tendo essa entrega. Só que aí eu falava: 'Meu Deus do céu. Daqui a pouco vai dar errado, o homem só se lasca", completou o promotor de eventos ao explicar o motivo de não ter investido na relação.

"Posso te contar uma coisa? A internet pode até me odiar, viu? Mas, enfim, se vocês ficassem, não tinha para ninguém não", opinou Gil do Vigor na sequência.