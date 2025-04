Médico explica cirurgia em casos como de Wesley Safadão: 'Quando a dor é considerada intratável'

No ano passado, Wesley Safadão procurou atendimento médico após sentir dores na coluna. À época, o cantor precisou realizar uma cirurgia

No passado, a saúde do cantor Wesley Safadão (36) voltou a ser assunto, pois o astro da música teve que cancelar a agenda de shows por causa de uma hérnia de disco . Agora, ele está recuperado e assessoria do cantor inclusive confirmou que o artista está bem de saúde e em acompanhamento médico após sofrer dores intensas por conta do quadro.

Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Fabio Jennings, médico reumatologista, explica o diagnóstico do cantor e quando é necessário passar por uma intervenção cirúrgica. Em outubro do ano passado, Safadão foi submetido a uma nova cirurgia para corrigir uma nova hérnia de disco. Porém, segundo o médico do artista, em entrevista ao Globo, sua atual condição de saúde é boa.

À CARAS Brasil, o Dr. Fabio Jennings explica que hérnia discal é quando o disco, que fica entre uma vértebra e outra, sai do lugar, podendo comprimir a raiz de um nervo que sai da medula e vai inervar os membros.

"O disco intervertebral é formado por um material gelatinoso (núcleo) envolvido por uma estrutura fibrosa mais resistente (ânulo fibroso). É responsável por absorção de carga e impacto e pela mobilidade da coluna vertebral", afirma.

POR QUE OPERAR?

Na maioria dos casos, a hérnia de disco é tratada com repouso e fisioterapia. Mas Wesley tem uma vértebra a mais na coluna lombar. Essa sexta vértebra lombar deixa mais estreito o canal por onde passam os nervos, o que aumenta a chance de serem atingidos. Foi o que aconteceu com o cantor. Por isso, ele não respondeu ao tratamento tradicional. Safadão teve que ser operado em uma cirurgia de emergência.

Segundo o Dr. Fabio Jennings, na maioria das vezes, o tratamento da hérnia de disco é conservador por meio de medicamentos e fisioterapia. Os medicamentos usados são os analgésicos e os anti-inflamatórios, que servem para aliviar a dor aguda, melhorando a função do indivíduo.

"Nos casos de dor intensa, analgésicos mais potentes como os opioides são indicados. A fisioterapia envolve técnicas de relaxamento e alongamento muscular, orientações posturais e exercícios de fortalecimento numa etapa seguinte", declara. O Dr. Fabio esclarece sobre esta condição nos casos que exigem maior atenção.

"Nos casos mais graves, quando há déficits neurológicos como fraqueza muscular e/ou perda de sensibilidade em um membro, é necessário considerar os procedimentos cirúrgicos. Também quando a dor é considerada intratável após usar todos os tratamentos conservadores, pode-se avaliar o procedimento cirúrgico. As técnicas cirúrgicas variam de acordo com cada caso e englobam desde as cirurgias minimamente invasivas endoscópicas até as tradicionais abertas", finaliza o Dr. Fabio ao avaliar o caso do cantor Wesley Safadão.

