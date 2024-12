Mãe de João Guilherme mostra dia de passeio na Disney com Bruna Marquezine

A atriz Bruna Marquezine aproveitou um dia de diversão ao lado de seus pais e da família do namorado, João Guilherme; veja fotos

Bruna Marquezine está curtindo as férias em Orlando, nos Estados Unidos, em ótimas companhias! Nos últimos dias, a atriz desembarcou no local acompanhada do namorado, João Guilherme, da família do artista e alguns amigos, como Sasha Meneghel e João Lucas.

No domingo, 22, a Naira Ávila, sogra de Bruna, usou as redes sociais para compartilhar algumas fotos especiais de um dia de passeio na Disney. Nos cliques, a estrela surge sorridente no parque de diversões junto com os pais, Neide Maia e Telmo Maia, além da irmã mais nova, Luana Maia.

"Amo muito tudo isso", escreveu a mãe de João Guilherme na legenda da publicação. Nos comentários, diversos amigos e internautas deixaram mensagens carinhosas às famílias de ambos os famosos. "Lindos", declarou a atriz Maisa Silva.

"Dá pra sentir a leveza daqui. Lindos!", disse uma seguidora. "Que familia linda, Feliz Natal com muito amor", desejou outra. Recentemente, Bruna Marquezine também marcou presença na 1ª eucaristia de Pietro, irmão caçula do ator.

Naira Ávila também compartilhou em seu perfil oficial no Instagram um álbum de fotos da celebração religiosa. Entre as imagens, estava um registro do casal de namorados com seus cachorros no colo, demonstrando a cumplicidade do momento.

Confira as fotos de Bruna Marquezine e João Guilherme com as famílias:

João Guilherme fala de sua admiração por Bruna Marquezine

O amor está no ar! Recentemente, João Guilherme abriu o coração ao falar sobre sua admiração por Bruna Marquezine, com quem vive um relacionamento. Após rumores de um possível affair, os famosos assumiram publicamente o romance em julho deste ano, quando foram flagrados aos beijos.

Em entrevista à 'GQ Brasil', João não poupou elogios à namorada, com quem realizou o primeiro trabalho junto na série Amor da Minha Vida, da Disney+. Ao longo do bate-papo, ele também contou como foi trabalhar com a companheira; confira detalhes!

