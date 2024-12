Bruna Marquezine surge com a família de João Guilherme em data especial

A atriz Bruna Marquezine marcou presença em um evento especial da família do namorado, João Guilherme. Veja as fotos

A atriz Bruna Marquezine mostrou que se dá bem com a família do namorado, o ator João Guilherme. No último domingo, 16, ela surgiu ao lado do irmão caçula do amado, Pietro, para celebrar a primeira eucaristia do menino.

Na foto, ela e João posaram com o irmãozinho dele e os cachorros durante a festa na casa da família depois do evento na igreja.

João Guilherme, Pietro e Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Instagram

As fotos do grande dia foram compartilhadas pela mãe, Naira Ávila, que celebrou a nova fase na vida religiosa do filho caçula.

"A prática da fé é o caminho para não nos perdermos da nossa missão. Deus, em Sua generosidade, nos deu várias possibilidades de chegarmos até Ele, e mais importante do que o caminho escolhido é estar com Ele e fortalecer essa conexão através dos ensinamentos dos nossos pais, das orações antes de dormir e da prática do bem em sociedade. A vida em fé é o que nos fortalece. Filho @pietro , mamãe está muito orgulhosa de você e da sua dedicação. Parabéns, meu amor! Que nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre o seu guia", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Naira Ávila (@nairaavila)

Bruna Marquezine fala sobre oportunidade de codirigir série em que protagoniza

Durante a pré-estreia da série Amor da Minha Vida, a atriz Bruna Marquezine bateu um papo com a CARAS Brasil e falou do quanto está apaixonada por este novo trabalho.

Além disso, ela ainda exaltou a experiência de também ter tido a oportunidade de produzir e codirigir a trama – que apresenta retratos de desilusões reais, norteados por uma jornada de amadurecimento de sua personagem, Bia; confira a entrevista completa!

