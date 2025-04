"Filha de Sabrina Sato encanta ao falar inglês fluente durante viagem

Zoe, filha de Sabrina Sato, de 6 anos, surpreende ao conversar em inglês com recepcionista de hotel nos Estados Unidos; confira!

A filha da apresentadora Sabrina Sato e do ator Duda Nagle, Zoe, de 6 anos, esbanjou carisma e provou que não se comunica apenas em português. A pequena impressionou os internautas ao falar inglês fluente durante viagem aos Estados Unidos.

Em um vídeo compartilhado pela apresentadora, Zoe aparece no colo do padrasto, o ator Nicolas Prattes, conversando com a recepcionista do hotel onde estão hospedados e surpreende com sua fluência em inglês .

Sabrina Sato está nos Estados Unidos para participar da Brazil Conference, evento anual realizado desde 2015 na Universidade de Harvard pela comunidade de estudantes brasileiros em Boston. Reconhecida como uma das maiores personalidades do entretenimento brasileiro, Sabrina é cofundadora da Sato Rahal, agência que representa mais de 20 artistas.

Além dela, o evento contou com palestras de outros grandes nomes como Ana Maria Braga, Camila Coutinho, Anderson Silva e Daiane dos Santos.

Confira os registros da palestra de Sabrina Sato:

Momentos fofos

Em suas redes sociais, Sabrina Sato sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 31 milhões de seguidores.

Na quarta-feira, 19 de março, a apresentadora publicou diversas fotos durante os ensaios de Carnaval, mas mostrou que também encontra tempo para curtir a família ao surgir com o marido Nicolas Prattes e a filha Zoe, de seis anos, fruto do seu relacionamento com Duda Nagle.

"Essas fotos são dos últimos quatro dias. Ando muito corrida, quase sem tempo de postar e vir falar com vocês. Mas mesmo nessa correria, fico refletindo e agradecida de como hoje em dia, mais madura, eu consigo equilibrar melhor a minha vida. Mesmo trabalhando muito, cuidando da minha filha, casada com meu amor, com minhas escolas Unidos de Vila Isabel e Gaviões da Fiel, eu consigo ter o meu tempo", escreveu ela na legenda.

