João Guilherme e Bruna Marquezine viajam para Orlando para celebrar o Natal

A atriz Bruna Marquezine e o namorado, o ator João Guilherme, são recebidos por Rodrigo Branco, conhecido por organizar festas na cidade

A atriz Bruna Marquezine e o namorado, o ator João Guilherme, estão em Orlando, nos Estados Unidos, junto ao empresário Rodrigo Branco. Os três foram fotografados nesta quinta-feira, 19, e o registro foi compartilhado pelo próprio Rodrigo, conhecido por receber famosos na cidade, situada na Flórida. “Eu não disse que esse Natal vai ser incrível?”, escreveu, marcando o casal na publicação.

João Guilherme e Bruna Marquezine posam juntos com amigo em Orlando - Foto: Reprodução/Instagram

No último domingo, 15, Bruna e João marcaram presença na 1ª eucaristia de Pietro, irmão caçula do ator. Naira Ávila e Pietro compartilharam, em suas redes sociais, um álbum de fotos da celebração religiosa. Entre as imagens, estava um registro do casal de namorados com seus cachorros no colo, demonstrando a cumplicidade do momento.

Relacionamento

O relacionamento de João Guilherme e Bruna Marquezine foi oficialmente confirmado em 14 de junho, após um flagrante no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Mas os rumores começaram no final de abril, quando João revelou em um vídeo que estava apaixonado e havia comprado uma Baby T para sua "chuchuzinho". Alguns dias depois, fotos vazaram mostrando os dois abraçados em uma reunião íntima de amigos, com Bruna usando a camiseta mencionada pelo ator.

João Guilherme diz que dá "muito valor" ao relacionamento com Bruna Marquezine

Em entrevista à revista GQ Brasil, João Guilherme abriu o coração ao falar sobre o relacionamento com Bruna Marquezine e garantiu que as diferenças só fortalecem a conexão de ambos.

"Eu e a Bruna temos muita coisa em comum, mas, ao mesmo tempo, somos muito diferentes, opostos complementares", declarou. "Um dos motivos de eu ser tão apaixonado por ela talvez seja a admiração. Dividimos um de nossos maiores amores: a atuação. As trocas são muito legais, dou muito valor", completou. Confira!

