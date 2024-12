João Guilherme exalta Bruna Marquezine: 'Admiro de várias maneiras'

O ator João Guilherme contou como foi trabalhar com Bruna Marquezine em série e destacou o quanto é apaixonado pela namorada

O amor está no ar! O ator João Guilherme abriu o coração ao falar sobre sua admiração por Bruna Marquezine, com quem vive um relacionamento. Após rumores de um possível affair, os famosos assumiram publicamente o romance em julho deste ano, quando foram flagrados aos beijos.

Em entrevista à 'GQ Brasil', João não poupou elogios à namorada, com quem realizou o primeiro trabalho junto na série Amor da Minha Vida, da Disney+. "Ela é uma mulher admirável, sempre admirei muito ela, pelo trabalho dela, e acho que por isso eu sou tão apaixonado, eu a admiro de várias maneiras", exaltou o filho do cantor Leonardo.

Quando gravaram a obra da Disney+, João Guilherme e Bruna Marquezine ainda não se conheciam direito. De acordo com o ator, foi a partir dessa época que os dois se aproximaram e, então, engataram o romance.

Ao longo da entrevista, ele contou como foi trabalhar com a companheira. "Foi uma parceria muito legal, na época a gente não tinha nenhuma relação próxima do que a gente tem hoje. Foi o momento onde a gente se conheceu, hoje em dia é engraçado e legal ver isso, e pensamos o quanto seria legal trabalhar juntos de novo", disse João Guilherme.

Recentemente, Bruna Marquezine arrancou risadas do elenco de Amor da Minha Vida ao fazer uma revelação envolvendo o namorado. Na ocasião, eles participaram da brincadeira do 'Eu Nunca' e a atriz disse que já falou que nunca ficaria com João.

Durante a pré-estreia da série Amor da Minha Vida, a atriz Bruna Marquezine bateu um papo com a CARAS Brasil e falou do quanto está apaixonada por este novo trabalho.

Além disso, ela ainda exaltou a experiência de também ter tido a oportunidade de produzir e codirigir a trama – que apresenta retratos de desilusões reais, norteados por uma jornada de amadurecimento de sua personagem, Bia; confira a entrevista completa!

