João Guilherme exalta característica do pai, Leonardo: 'Sempre foi'

Filho do cantor Leonardo, o ator João Guilherme abriu o coração e revelou uma característica do pai que o faz admirá-lo bastante

O ator João Guilherme abriu o coração ao falar sobre o pai, o cantor Leonardo, incluindo as diferenças e semelhanças entre eles. Em entrevista à 'GQ', o jovem de 22 anos revelou que, apesar de serem opostos em diversas situações, ele faz questão de herdar uma característica do artista sertanejo.

"Meu pai foi criado e educado em outro tempo. Então, não sei se é a pessoa ideal para me dizer o que fazer e como me comportar", declarou João Guilherme. Na sequência, o ator ressaltou que leva para a vida um dos maiores exemplos do pai: a humildade.

"Ele sempre foi o maior exemplo de humildade. É atencioso e carinhoso com todos os fãs. Essa é uma das maiores heranças que posso levar", disse o famoso. Vale lembrar que João Guilherme já comentou anteriormente sobre a relação com o pai e explicou que os dois não são muito próximos.

Ele é filho de Leonardo com a empresária Naira Ávila. Além de João, que é o caçula do cantor, o sertanejo também é pai de Pedro Leonardo, Jéssica Beatriz, Monyque Isabella, Matheus Vargas e Zé Felipe.

Mãe de João Guilherme revela qual é o defeito do filho

Mãe do ator João Guilherme, a empresária Naira Ávila surpreendeu ao revelar qual é o defeito da personalidade do filho. Inclusive, ela contou que o defeito também é uma qualidade do seu herdeiro.

"Sua maior virtude é também seu maior defeito: o desapego das coisas, da matéria. Isso desde criança", disse ela à revista GQ.

Além disso, Ávila contou mais detalhes sobre seu filho. "Mais do que seguro de si, o João Guilherme é maduro. Ele cresceu em um ambiente onde se conversava sobre tudo, sentimentos, relações e o próximo, além de trabalho e responsabilidades, que, desde cedo, foram assumidas por opção dele", afirmou.

