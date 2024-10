Luciano Huck mostra a namorada do filho em viagem com a família

Após Duda Guerra viralizar depois de aparição com Benício Huck em evento, Luciano Huck mostra que a nora está viajando com ele e Angélica

O apresentador Luciano Huck mostrou que está viajando com Angélica, dois de seus filhos, Benício Huck e Eva Huck, além da nora, a influenciadora digital Duda Guerra. Nesta sexta-feira, 18, o famoso postou o registro de todos juntos em um parque nos EUA e chamou a atenção.

Discreto com sua vida pessoal, raramente, o comunicador posta cliques de sua família, mas, dessa vez abriu a exceção e acabou revelando que a namorada do herdeiro do meio está participando da viagem deles.

Após viralizar ao surgir com Benício Huck no Rock In Rio, Duda Guerra, de 16 anos, conquistou milhares de seguidores na rede social e causou curiosidade ao contar que colocar prótese de silicone antes da maior idade. Além disso, ela deu o que falar ao mostrar que fez harmonização facial.

Na última quarta-feira, 16, a jovem contou que viajaria sozinha para encontrar o namorado em Orlando, nos EUA. "Gente, estava muito animada, mas muito nervosa, porque nunca tinha feito isso na minha vida. Nessa hora, estava indo para a sala vip, já tinha passado pela polícia então já estava mais tranquila. Não me leve a mal, mas eu sou daquelas que prefere chegar horas antes", contou Duda.

Leia também:Saiba quem é a namorada de Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck

Angélica reage ao ver namorada de Benício Huck batendo 100 mil seguidores

A namorada da Benício Huck, a influenciadora Duda Guerra, bateu mais de cem mil seguidores após aparecer com o filho de Angélica e Luciano Huck no Rock In Rio. Depois de virar notícia com a aparição, a jovem, de 16 anos, que tinha cerca de 20 mil seguidores, não parou de aumentar seus números.

Contente com seu crescimento na rede social, a menina postou fotos com balões para agradecer as pessoas novas que decidiram acompanhar seu estilo de vida. Duda Guerra então escreveu um texto falando sobre a conquista e Angélica reagiu nos comentários. Saiba mais aqui!