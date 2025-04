Talita Younan fala sobre alergia inusitada citada por Vitória Strada no BBB 25

A atriz VTalita Younan falou sobre como descobriu a alergia inusitada, citada por Vitória Strada durante uma conversa com Diego Hypolito

TalitaYounan, amiga de Vitória Strada, participou do Mesacast desta quarta-feira, 9, e deu detalhes sua alergia, que virou assunto no BBB 25.

A atriz explicou como descobriu a questão de saúde, citada na casa mais vigiada do país durante uma conversa de Strada com Diego Hypolito.

"Eu tenho alergia mesmo", contou a famosa, que participou do programa com João Gabriel, último eliminado do reality show.

Em seguida, Talita explicou como descobriu que era alérgica. "Eu fiz o teste de alergia e... alergia a álcool. Eu não sinto falta nenhuma porque, na verdade, eu nem sei direito qual é o gosto. [...] Eu nem lembro direito, sabe? Então, eu nunca bebi", explicou.

Vitória falou sobre a alergia da amiga após Diego contar que não come os grãos do feijão porque seu organismo reage diferente toda vez que ele tenta comer o alimento. "Eu tenho uma amiga que tem alergia a álcool", revelou a atriz. "Eu já teria morrido", brincou o ginasta, que em seguida caiu na gargalhada.

