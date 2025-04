Mell Muzzillo divide fotos de viagem romântica à Paris com Marcello Melo Jr

Juntos em Paris, os atores Mell Muzzillo e Marcello Melo Jr abriram um álbum de fotos românticas em frente à Torre Eiffel

Mell Muzzillo e Marcello Melo Jr estão aproveitando cada momento da nova viagem do casal! Após curtirem o início de 2025 em Trancoso, na Bahia, os atores desembarcaram juntinhos nos últimos dias em Paris, na França, para uma nova aventura.

Por meio das redes sociais, Mell e Marcello compartilharam com o público alguns registros especiais de um passeio turístico pelo local. Esbanjando romantismo, os famosos trocaram carinhos e olhares apaixonados em um ensaio fotográfico em frente à Torre Eiffel.

"Je t’aime [te amo, em francês]", escreveu a atriz na legenda da publicação. Encantados com as novas fotos do casal, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas aos dois nos comentários. "Que casal lindo, perfeitos!", declarou um seguidor. "Que perfeição", disse outro. "Essas fotos estão perfeitas!", falou um terceiro.

Vale lembrar que Mell Muzzillo confirmou o namoro com Marcello Melo Jr em novembro de 2024. Os dois se conheceram durante as gravações do remake de 'Renascer', exibido no mesmo ano na TV Globo. Recentemente, a artista abriu o coração ao falar sobre a relação dos dois.

"Estou muito feliz! É bom ter alguém ali com a gente, que torce. A gente tenta conciliar pra dar tudo certo. Estamos juntos há 5 meses: começamos a namorar em setembro e assumimos em novembro, mas estávamos escondendo, era uma coisa nossa. Estávamos curtindo o momento", declarou a atriz ao 'Gshow'.

Marcello Melo Jr encanta ao postar cliques raros dos filhos

Recentemente, Marcello Melo Jr explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques com seus filhos, Maya, de quatro anos, e de Joaquim, de oito meses à época.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, o ator aparece em diversos momentos com os herdeiros, entre eles, dormindo com o caçula e nas festas de sete e oito meses dele, e com a primogênita e um cachorrinho. Além disso, Marcello mostrou Maya brincando com o irmão; confira detalhes!

