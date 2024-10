Namorada de Benício Huck faz harmonização facial e mostra antes e depois

Namorada de Benício Huck, a influencer Duda Guerra faz preenchimento em alguns locais do rosto e exibe o resultado em fotos para comparar o antes e o depois

Namorada de Benício Huck, a influencer Duda Guerra, de 16 anos, fez um procedimento de harmonização facial para melhorar alguns traços do seu rosto. Em um vídeo nas redes sociais, a nora de Luciano Huck e Angélica exibiu o resultado da ida a uma clínica de estética.

A jovem decidiu fazer preenchimento em alguns locais do seu rosto para deixar a aparência mais harmônica e adorou o resultado. Tanto que ela comparou fotos de antes e depois para mostrar que mexeu em poucas coisas e que ficou bem natural.

"A @gabrielafdawson entendeu exatamente o que eu queria e com muita cautela me deixou muito linda e sim, com quase nada de produto! Com as técnicas da doutora, conseguimos transformar o incômodo que eu tinha na pontinha do nariz e ainda fazer pequenos pontos sutis de embelezamento. O que eu amei? Ela foi super atenciosa e queria que fosse algo que me deixasse mais feliz, mas sem precisar mexer em muitas coisas… respeitando minhas características, minha idade e junto com o que eu queria, chegamos a esse resultado maravilhoso!", afirmou ela.

Em seu procedimento, Duda fez o preenchimento para levantar a pontinha do nariz, dar um ponto de luz no queixo e definir o desenho dos lábios com um pouco de volume.

Antes e depois do procedimento estético de Duda Guerra - Foto: Reprodução / Instagram

Quem é Duda Guerra?

A namorada de Benício Huck, a jovem Duda Guerra, de 16 anos, chamou a atenção ao aparecer com o herdeiro do meio de Angélica e Luciano Huck em um festival no Rio de Janeiro. Cheia de estilo, a garota não passou despercebida.

Para curtir o show com o amado, que também tem 16 anos, ela escolheu um vestido verde com recortes poderoso e mostrou atitude ao combiná-lo com botas. Na combinação, ela exibiu seu bronzeado perfeito, afinal, ela é carioca e não perde a oportunidade de aproveitar uma praia.

Inclusive, em sua rede social, Duda Guerra, que é seguida pelos sogros, posta sua rotina saudável e fitness, além de compartilhar fotos na praia. Apesar de ter poucas publicações, a menina tem mais de 20 mil seguidores que acompanham seus vídeos treinando, de estilo e também registros de viagens pelo mundo.