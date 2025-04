Atriz de 'A Caverna Encantada' sonha em seguir passos de Ana Castela na música

Apaixonada por música desde a infância, a atriz Manu Bistene, a Isadora de 'A Caverna Encantada', tem Ana Castela como sua inspiração

Manu Bistene, de 11 anos, interpreta a personagem Isadora na novela A Caverna Encantada, no SBT, e além de encantar o público com sua atuação, ela tem o desejo de brilhar também como cantora.

Apaixonada por música desde a infância, a atriz revelou que Ana Castela é sua maior inspiração. "A Ana Castela é a minha cantora favorita. Acho a voz dela maravilhosa e amo os estilos musicais que ela canta — como pop, sertanejo universitário e música eletrônica", disse ela.

E foi nos estúdios dos SBT que Manu teve a oportunidade de se encontrar com a artista. "Até cantei com ela um trechinho de uma música sua! Queria muito vê-la de novo. Muito mesmo. Admiro demais a Ana por ser uma moça simples, mesmo com todo o sucesso. Amo ver o carinho que ela tem pela família, especialmente pelos avós", afirmou.

Uma conexão especial emocionou a atriz profundamente: "Me contaram que ela teve uma cachorrinha chamada Joaninha, que já faleceu. Isso me tocou bastante, porque joaninhas também são muito especiais para mim — elas me lembram da minha avó, e também das meninas e meninos que acompanham meu trabalho como atriz. É assim que eu os chamo: minhas Joaninhas", contou.

Manu Bistene e Ana Castela - Foto: Divulgação

Carreira musical

Apesar da agenda cheia com as gravações da novela, Manu cultiva sua paixão pela música com aulas de canto e piano. "Minha mãe cantava canções de ninar pra mim e eu adorava tocar o órgão da minha vovó Eliana, que era musicista", relembrou.

A jovem também falou sobre a possibilidade de gravar suas próprias músicas ou fazer covers. "Hoje, meu foco principal é a novela A Caverna Encantada. Me dedico ao máximo para dar o meu melhor, já que ainda sou uma atriz mirim em formação e tenho muito o que aprender. Aproveito cada momento que passo na emissora gravando — amo observar as atrizes e os atores adultos e aprender com eles", ressaltou, que acredita que no momento certo poderá se dedicar a música. "Já escrevi algumas letras sobre esperança e sonhos. Meu projeto musical espera o momento certo", garantiu.

Outros projetos

Antes do SBT, Manu estreou na TV em Até Onde Ela Vai, da Record, que estará na TV aberta no próximo dia 14 de abril. Na trama, ela interpreta Aninha, uma menina que vive as consequências de uma família desestruturada. "Foi mágico! Descobri ali que ser atriz é o que quero para a vida", afirmou.

Para o futuro, a atriz mirim pretende realizar outros trabalhos. "Quero continuar em novelas, mas também sonho com cinema e teatro musical", completou.

