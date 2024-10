Nora de Angélica e Luciano Huck, Duda Guerra abriu detalhes de sua primeira viagem internacional para encontrar o namorado, Benício Huck; confira

Nora de Angélica e Luciano Huck, Duda Guerrausou as redes sociais nesta quarta-feira, 16, para mostrar como foi sua primeira viagem internacional sozinha. A jovem foi encontrar o namorado, Benício Huck, em Orlando, nos Estados Unidos, e publicou um vlog mostrando como foi a experiência. Juntos, o casal não perdeu tempo e foi direto curtir as atrações dos parques da cidade.

"Gente, estava muito animada, mas muito nervosa, porque nunca tinha feito isso na minha vida. Nessa hora, estava indo para a sala vip, já tinha passado pela polícia então já estava mais tranquila. Não me leve a mal, mas eu sou daquelas que prefere chegar horas antes", contou Duda, mostrando o que tinha para comer no local.

Na sequência, a influenciadora relatou que só conseguiu relaxar após entrar no avião. "Capotei. Quando acordei, já estava clareando", disse a namorada de Benício, que realizou uma conexão antes de chegar ao destino final.

Quando pisou nos Estados Unidos, Duda tinha um motorista estava esperando por ela. "Fui direto para a Universal, nem fui para o hotel", contou.

Nos Stories, ela mostrou que Benício estava aproveitando as atrações do parque junto com ela. No vídeo postado pela jovem, ela surge sorrindo em uma montanha-russa ao lado do filho de Angélica e Luciano Huck, que também tem 16 anos.

Confira o vídeo de Duda na íntegra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por duda (: (@dudaa.guerra)

