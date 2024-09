Filho de Luciano Huck e Angélica impressiona ao surgir com namorada gata

O filho de Luciano Huck e Angélica, o jovem Benício Huck, de 16 anos, está namorando uma jovem cheia de beleza e estilo. Nesta sexta-feira, 13, o herdeiro do meio do apresentador apareceu com a amada no Rock In Rio e o casal chamou a atenção.

Enquanto o garoto apostou em um look básico, de estilo muito semelhante ao de seu pai no palco do Domingão Com o Huck, a eleita dele ousou na escolha da roupa e não passou despercebida. Carioca, Duda Guerra elegeu um vestido verde cheio de atitude.

A nora de Angélica exibiu seu bronzeado na peça com decote e recorte na barriga. A moça ainda arrematou a combinação com uma bolsa de corrente e botas. Aos 16 anos, ela deu um show de beleza ao sorrir ao lado do herdeiro dos famosos.

Além de Benício Huck, o primogênito de Luciano Huck e Angélica, Joaquim Huck, também foi fotografado com a namorada, Manoela Esteves, no festival.

Fotos: Webert Belicio/ Agnews

Angélica revela como é ver o filho namorando

Recentemente, a apresentadora Angélica contou sobre sua relação com a nora, que é a namorada do filho mais velho, Joaquim. Em participação no podcast Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, ela contou que se surpreendeu ao não ter ciúme do namoro do herdeiro e disse que tem uma boa relação com a nora.

“Eu achei que seria ciumenta, mas não sei o que aconteceu. Eu fico mais preocupada com ela, com o que ela vai viver isso, se ela vai ficar à vontade”, declarou ela, e completou: “É alguém que ele escolheu, alguém que ele gosta, eu quero que fique bem. Só fico preocupada se ela está fazendo bem para ele. Não me meto, deixo rolar, não me meto na conversa, sou toda cheia de regras”.

A estrela disse que é simpática com as namoradas dos filhos. “Sento para conversar, troco ideia, são meninas superlegais”, afirmou ela.