Thaila Ayala relembra reação inusitada após se apaixonar por Renato Góes

Thaila Ayala contou que teve uma reação bastante inusitada após perceber que estava apaixonada por Renato Góes. Confira!

Thaila Ayala foi a convidada do Wow Podcast e fez algumas revelações sobre a sua vida. A atriz contou que se apaixonou por Renato Góes após eles terem relações sexuais pela primeira vez.

No entanto, o que mais surpreendeu foi a reação da famosa com isso. Thaila ainda revelou que o interesse surgiu ao estar presente em um evento com Renato e outros famosos.

"Fomos jantar todos juntos, o restaurante fechou, fomos continuar bebendo vinho no hotel. Fomos para o quarto dele, transamos, e em algum momento eu olhei para ele e falei 'f****', senti um troço que não sei explicar, mas me apaixonei perdidamente", começou ela.

E a reação de Thaila foi simplesmente fugir do hotel. "Não falei nada, mas olhei para ele e senti, fiquei muito confusa com aquilo, falei 'ferrou'. Aí ele entrou no banheiro e eu coloquei uma roupa, desci descalça pela escada de serviço [do hotel]. Eu fugi pela escada de serviço porque se eu fosse pelo elevador ele iria me pegar caso o elevador demorasse para chegar. Ele abriu a porta, falou 'Thaila, Thaila', aí eu parei na escada para ele não ouvir, ele fechou a porta e eu fugi desesperada, porque nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Tinha acabado de conhecer aquele garoto, o que era aquilo, eu estava há anos sem me apaixonar, e aí do nada isso aconteceu".

Depois desse momento, os atores passaram cerca de seis meses tendo alguns encontros, porém Thaila morava fora do Brasil na época. "Um dia ele virou para mim e falou: 'legal, mas eu não namoro à distância'. Falei: 'tá bom'. Fechei meu apartamento e vim embora para o Brasil. No mesmo ano em que eu voltei ele me pediu em casamento, quase um ano depois a gente casou e temos dois filhos", concluiu.

Thaila Ayala e Renato Góes são pais de Francisco, de três anos, e de Tereza, de um.

Estilo desde cedo

A filha de Thaila Ayala e Renato Góes, Tereza, que está prestes a completar dois anos, encantou em mais uma aparição na rede social da mãe. No domingo, 23, a atriz compartilhou um vídeo exibindo a herdeira invadindo seu closet mais uma vez e divertiu ao mostrar o comportamento da pequena.

Cheia de estilo, a herdeira mais nova dos famosos surgiu experimentando vários óculos e esbanjando todo seu charme para a câmera. Claro que a garota logo arrancou elogios dos seguidores da modelo.

"Programação favorita da filha (mexer no closet da mamãe) e da mamãe (brincar de boneca com a filha) concluída com sucesso!", contou a artista sobre elas inverterem os papeis. Nos comentários, os internautas admiraram a menina. "Lindinha", disseram. "Ela é perfeitinha", falaram outros.

