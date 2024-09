Angélica reage ao ver namorada de Benício Huck batendo 100 mil seguidores

Após bater mais de 100 mil seguidores, namorada de Benício Huck comemora e Angélica reage ao ver a nora bombando depois de aparição com seu herdeiro

A namorada da Benício Huck, a influenciadora Duda Guerra, bateu mais de cem mil seguidores nos últimos dias após aparecer com o filho de Angélica e Luciano Huck no Rock In Rio. Depois de virar notícia com a aparição, a jovem, de 16 anos, que tinha cerca de 20 mil seguidores, não parou de aumentar seus números.

Contente com seu crescimento na rede social, a menina postou fotos com balões para agradecer as pessoas novas que decidiram acompanhar seu estilo de vida. Duda Guerra então escreveu um texto falando sobre a conquista e Angélica reagiu nos comentários.

"100 K de seguidores! Meu coração fica muito contente em saber que existem cem mil pessoas que gostam do meu conteúdo, me acompanham e que torcem por mim. Esse sempre foi meu sonho, desde pequena sempre amava gravar vídeos aleatórios zoando, dançando, cantando… Quando eu comecei a me dedicar para virar influenciadora eu tinha muito vergonha do que as pessoas iam falar, principalmente meus “amigos”, mas eu passei por cima de todos esses sentimentos e pensamentos e publiquei meu primeiro vídeo. Desde esse dia eu sabia que era isso que eu tinha que fazer, porque é o que me faz feliz. E graças a Deus, com o apoio da minha família eu continuei, e hoje eu posso dizer que tenho CEM MIL SEGUIDORES! Só gratidão, hoje e sempre", disse a nora dos apresentadores.

Mostrando gostar da namorada do filho do meio, Angélica deixou palminhas e não demonstrou incômodo com a viralização da moça após a aparição com seu herdeiro. "Parabéns", escreveu a loira para a nora.

Para quem não sabe, o filho de Angélica e Luciano Huck deu o que falar ao surgir com Duda Guerra no Rock In Rio. Cheia de estilo, a nora dos apresentadores roubou a cena com seu vestido verde e botas. Após a aparição, muita gente se questionou quem seria a moça. Carioca, ela tem 16 anos e é influenciadora.

O mais velho, Joaquim Huck, também é comprometido. Ele namora Manoela Esteves, jovem que é mais discreta e tem sua rede social trancada.

Leia também:Saiba quem são as namoradas dos filhos de Angélica e Luciano Huck

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por duda (: (@dudaa.guerra)

Nora de Angélica vai ao hospital e fala de tumor

A namorada de Benício Huck, a influenciadora Duda Guerra, de 16 anos, foi ao hospital no sábado, 14, após curtir uma noite de show no Rock In Rio com o filho do meio de Angélica e Luciano Huck. Inclusive, a aparição do casal deu o que falar.

Após chamar a atenção com sua beleza e estilo ao lado do herdeiro dos apresentadores, a moça procurou atendimento médico e contou que há muito tempo descobriu um tumor benigno, que, apesar de não apresentar perigo, ele acaba lhe gerando incômodo. Saiba mais aqui.