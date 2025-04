Médico explica por que Leo Dias foi parar na UTI e alerta sobre diagnóstico: 'Grave'

Leo Dias está internado na UTI após receber diagnóstico preocupante

Leo Dias (49) deu entrada em um hospital de São Paulo, no último dia 3 de abril, com quadro de pneumonia. O apresentador do Fofocalizando, do SBT, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para evitar agravamento do problema.

Nesta terça-feira, 8, a equipe médica divulgou um boletim com atualizações da situação clínica do jornalista. De acordo com o documento, ele "vem evoluindo de forma favorável, mantendo-se clinicamente estável, afebril, com respiração espontânea, sem necessidade de suporte ventilatório e com boa tolerância à deambulação"

CARAS Brasil entrevista o Dr. Flávio Arbex, médico pneumologista, para entender o que levou Dias à UTI. Segundo o especialista, pacientes são encaminhados para um tratamento intensivo por se trarar de casos graves, o que necessita de um maior cuidado.

"O tratamento bacteriana consiste quando é [necessário] realizar uma antibioticoterapia, que dependendo do quadro pode ser necessário que tenha internação e em casos mais graves pacientes são levados para UTI, podem até necessitar de ventilação mecânica", alerta.

O médico ressalta que a observação médica em casos como o do apresentador do SBT é indispensável. Isso porque a falta de auxílio especializado e o tratamento inadequado podem acarretar em complicações sérias.

"A prevenção é basicamente realizada com a vacina, então existe vacina contra a pneumonia que protege contra as formas graves, contra o pneumococo que é o principal germe, para de fumar e ter uma vida saudável, tudo isso ajuda a diminuir o risco da pneumonia", diz.

"A pneumonia ocorre quando existe uma inflamação aguda nos pulmões, normalmente ela é causada por bactérias, mas pode ser causada por vírus, o Covid é um exemplo clássico de um vírus que causava pneumonia, fungos também podem fazer isso, ou inalação de produtos químicos, produtos tóxicos também podem causar pneumonia, então ela é especialmente grave em pacientes mais vulneráveis, como crianças e idosos", completa.