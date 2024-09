Saiba quem é a namorada de Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck

Aos 16 anos, namorada de Benício Huck, Duda Guerra, chamou a atenção com beleza e estilo; saiba quem é a nora de Angélica e Luciano Huck

A namorada de Benício Huck, a jovem Duda Guerra, de 16 anos, chamou a atenção ao aparecer com o herdeiro do meio de Angélica e Luciano Huck em um festival no Rio de Janeiro. Cheia de estilo, a garota não passou despercebida.

Para curtir o show com o amado, que também tem 16 anos, ela escolheu um vestido verde com recortes poderoso e mostrou atitude ao combiná-lo com botas. Na combinação, ela exibiu seu bronzeado perfeito, afinal, ela é carioca e não perde a oportunidade de aproveitar uma praia.

Inclusive, em sua rede social, Duda Guerra, que é seguida pelos sogros, posta sua rotina saudável e fitness, além de compartilhar fotos na praia. Apesar de ter poucas publicações, a menina tem mais de 20 mil seguidores que acompanham seus vídeos treinando, de estilo e também registros de viagens pelo mundo.

Além de Benício Huck, o primogênito de Luciano Huck e Angélica, Joaquim Huck, também foi fotografado com a namorada, Manoela Esteves, no festival.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por duda (: (@dudaa.guerra)

Fotos: Webert Belicio/ Agnews

Angélica revela como é ver o filho namorando

Recentemente, a apresentadora Angélica contou sobre sua relação com a nora, que é a namorada do filho mais velho, Joaquim. Em participação no podcast Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, ela contou que se surpreendeu ao não ter ciúme do namoro do herdeiro e disse que tem uma boa relação com a nora.

“Eu achei que seria ciumenta, mas não sei o que aconteceu. Eu fico mais preocupada com ela, com o que ela vai viver isso, se ela vai ficar à vontade”, declarou ela, e completou: “É alguém que ele escolheu, alguém que ele gosta, eu quero que fique bem. Só fico preocupada se ela está fazendo bem para ele. Não me meto, deixo rolar, não me meto na conversa, sou toda cheia de regras”.

A estrela disse que é simpática com as namoradas dos filhos. “Sento para conversar, troco ideia, são meninas superlegais”, afirmou ela.