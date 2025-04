Biah Rodrigues mostra comemoração do mesversário dos filhos gêmeos

A influenciadora digital Biah Rodrigues e o cantor Sorocaba comemoraram o nono mês dos filhos gêmeos com uma festa intimista

Biah Rodrigues usou as redes sociais nesta quarta-feira, 9, para mostrar os detalhes da comemoração do nono mês de vida dos gêmeos, Angelina e Zion, frutos de seu casamento com o cantor Sorocaba, da dupla com Fernando.

Para comemorar a data especial, os filhos da influenciadora digital e do sertanejo ganharam uma festa ao ar livre em clima de Páscoa. O espaço foi decorado com várias bexigas e cordeirinhos, além disso, toda família surgiu de branco.

"9 meses que a nossa família cresceu. #cordeirodapáscoa", se derreteu a mamãe coruja, que também mostrou os filhos mais velhos, Theo, de quatro anos, e Fernanda, de três, segurando os irmãos no colo.

Recentemente, Biah e Sorocaba mostraram as decorações luxuosas dos quartos dos filhos. O quarto de Theo conta com decoração inspirada na natureza. O de Fernanda é de princesa, com direito a até um castelo para brincadeiras e cama romântica. O bebê Zion vai dormir em um quarto com inspiração no leão, que está presente nos detalhes da decoração, e com papel de parede inspirado na floresta. Já Angelina recebeu um quarto romântico, com decoração em tons claros e inspirado nas flores.

Confira:

Biah Rodrigues fala sobre superar crise no casamento

A influenciadora digital Biah Rodrigues abriu uma caixinha de perguntas para interagir com seus seguidores nas redes sociais. Dentre os questionamentos, um internauta quis saber o que pode fazer para superar uma crise em relacionamento. Casada com o cantor sertanejo Sorocaba, ela respondeu com um conselho.

"Casamento em crise. Sinto que estamos distantes. Não nos procuramos mais. Oro todos os dias", escreveu a pessoa. "Que bom que você está incomodada com a situação, porque existem mulheres vivendo esta mesma realidade hoje e não se importam, ou pior, o orgulho é tão grande que não a deixa viver a plenitude de Deus no casamento. Existem diversas situações que levam um casamento a cair na 'rotina', mas a Bíblia diz que a MULHER sábia edifica o lar, esse papel pro 'start' é nosso, então se você deseja mudar o cenário que estão vivendo hoje, invista tempo, seja intencional, saia da rotina, deixa as crianças com a vovó e prepare uma noite diferente até em casa mesmo, prepare algo que ele goste de comer, separe uma lingerie, e seja totalmente intencional", disse ela. Saiba mais!

