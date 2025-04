Saiba qual é o destino da lua de mel de Maria Cavalcante e Cristiano

Recém-casada, Maria Cavalcante - que é filha de Tom Cavalcante - curte viagem romântica com o marido para destino especial

A influenciadora digital Maria Cavalcante, que é filha do humorista Tom Cavalcante, embarcou para a viagem de lua de mel ao lado do marido, o cantor Cristiano Deyvid. Os dois se casaram no religioso no último final de semana e logo foram curtir os primeiros dias de casados em um destino especial.

Nas redes sociais, Maria e Cristiano contaram que estão em um hotel no município de Fortim, no Ceará. Os dois escolheram o nordeste brasileiro para o destino da lua de mel para aproveitarem os dias ensolarados e as praias paradisíacas da região.

Nas redes sociais, os dois já apareceram curtindo o resort e também os passeios ao ar livre. "A experiência está sendo surreal e super indicamos pra quem quiser conhecer esse paraíso!", disse ela.

O casamento religioso

Chegou a grande noite do casamento de Maria Cavalcante e Cristiano! A filha de Tom Cavalcante e o cantor sertanejo oficializaram a união na noite deste sábado, 29, com cerimônia religiosa na Igreja de Santa Teresinha, em Higienópolis, São Paulo.

A cerimônia aconteceu com decoração clássica na igreja, repleta de flores brancas. A noiva entrou na cerimônia sendo levada pelo seu pai e usando um vestido branco de princesa. Enquanto isso, o noivo entrou na igreja com sua mãe, que usava um vestido vermelho.

Maria e Cristiano assumiram o namoro em setembro de 2024. Em fevereiro, os dois se casaram no civil em uma cerimônia no apartamento da família dela. Poucos dias depois, ela revelou que está grávida da primeira filha deles, que vai se chamar Antonella. Agora, em março, os dois se casaram no religioso.

