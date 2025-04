Grupo Perfil lidera o entretenimento digital no Brasil, segundo Comscore

Grupo Perfil celebra o primeiro lugar no ranking de audiência digital da Comscore na categoria de Entretenimento - News: ‘Consolidando um novo padrão’

O Grupo Perfil celebra a notícia de que se consolidou como um dos principais grupos de mídia do segmento de Entretenimento no Brasil. O marco histórico aconteceu com a conquista do primeiro lugar no ranking de audiência digital da Comscore na categoria Entretenimento - News.

Em fevereiro de 2025, os sites da rede somaram 15,321 milhões de visitantes únicos, superando Gshow (12,344 milhões) e Terra Brasil Gente (11,117 milhões). Em seguida aparecem UOL Splash (9,891 milhões), CNN Brasil Entretenimento (6,962 milhões), Revista Quem (6,491 milhões) e Notícias da TV (6,136 milhões).

Esse resultado reforça nossa estratégia de independência, performance e excelência. Menos de um ano após nos tornarmos uma operação digital 100% autônoma, deixamos de integrar o ambiente UOL e passamos a apresentar dados auditados exclusivos, refletindo com transparência a força do nosso portfólio de marcas — que inclui Rolling Stone Brasil, RSVP, CARAS, Contigo!, Ana Maria, Recreio entre outras.

“A liderança é consequência direta do trabalho de posicionamento, da curadoria editorial e da evolução técnica das nossas plataformas. Não estamos apenas crescendo — estamos consolidando um novo padrão de entrega e relacionamento com audiência e mercado", afirmou Luis Maluf, presidente do Grupo Perfil.

O Grupo Perfil informa que este momento é de celebração, mas também de compromisso renovado com os anunciantes e fornecedores para construir audiência qualificada, gerar valor real para as marcas e entregar conteúdo com credibilidade e impacto.