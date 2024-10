Angélica mostra fotos de viagem da família com a namorada de Benício Huck

Viajando com a família, Angélica mostra fotos curtindo parque com Luciano Huck, filhos, parentes e até a namorada de Benício Huck; confira

A apresentadora Angélica encantou ao fazer um álbum com as fotos de viagem que fez com Luciano Huck e outros familiares para Orlando, nos EUA. Nesta sexta-feira, 18, a loira postou os registros e chamou a atenção ao exibir seus filhos e namorada de Benício Huck, Duda Guerra, também com eles.

Além do herdeiro do meio, Eva Huck, da nora, a famosa ainda mostrou a irmã, a empresária Márcia Marba, a neta dela, Bella Marbá, que é sua afilhada, e outros parentes curtindo um parque de diversão.

"Foram dois dias incríveis na Universal Studios, aproveitando cada momento com família e amigos! Diversão, aventura e muitas lembranças especiais. Obrigada, @universaldestinationsbrasil, por essa experiência inesquecível", contou sobre a viagem.

Assim como ela, Luciano Huck também postou registros da viagem e chamou a atenção ao exibir a nora junto com eles. Vale lembrar que a namorada de Benício Huck viralizou ao surgir com ele no Rock In Rio este ano.

Nos últimos dias, a jovem contou que viajaria sozinha pela primeira vez para encontrar o namorado em Orlando, nos EUA. "Gente, estava muito animada, mas muito nervosa, porque nunca tinha feito isso na minha vida. Nessa hora, estava indo para a sala vip, já tinha passado pela polícia então já estava mais tranquila. Não me leve a mal, mas eu sou daquelas que prefere chegar horas antes", contou Duda.

Leia também:Saiba quem é a namorada de Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Filha de Angélica e Luciano Huck escolhe tema 'diferentão' para sua festa

A filha de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck, completou 12 anos e fez uma festa temática para celebrar o momento especial. A mãe da menina, que sonha ser uma atriz da Broadway, revelou fotos do evento e chamou a atenção com os detalhes, principalmente o tema escolhido pela caçula.

A herdeira mais nova dos apresentadores então surpreendeu com o tema do musical da Broadway Mamma Mia! para seus 12 anos. A decoração foi feita em azul e inspirada no cenário da peça, que também é filme. As casas da Grécia apareceram reproduzidas até no bolo e flores rosa fizeram contraste. Veja as fotos aqui.