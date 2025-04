Mc Daniel se emociona ao levar avós para dia de compras

Em suas redes sociais, Mc Daniel mostrou um momento especial que teve ao levar os avós para um dia de compras e se emocionou

Em suas redes sociais, Mc Daniel sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 20 milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 9, o cantor levou os avós e a mãe para um dia de compras e se emocionou ao poder proporcionar esse momento para a família.

"Vim trazer meu vô, minha avó para comprar roupas, e minha mãe. E eles me deixam tudo com vontade de chorar, porque eles não me pedem nada. Nem minha mãe, nem meu avô, nem minha avó. Um tempo atrás, isso era um bagulho muito distante, tá ligado? E aí hoje, pô, poder trazer eles para pegar roupa... é um bagulho que não dá nem para acreditar", disse ele.

O artista também mostrou os avós provando algumas roupas. "A alegria no olhar deles. Pensar que um tempo atrás isso era impossível. Obrigado, meu Deus, por me permitir cuidar de quem cuidou de mim a vida inteira".

Em determinado momento, Daniel perguntou para a avó se ela estava feliz. "Se ficar mais feliz até estraga. Eu amo você, também. Você é meu tudão. Além de você ser meu neto, você é meu anjo da guarda", disse ela.

Desabafo

Na segunda-feira, 2, o funkeiro MC Daniel, de 26 anos, decidiu abrir o coração e compartilhou um discurso sobre pessoas interesseiras nos stories de seu perfil no Instagram. Isso porque, no video, o famoso fala sobre não deixar ser enganado por falsas amizades.

Atualmente, o pai de Rás, fruto do relacionamento dele com a influencer Lorena Maria, tem apresentado programa no Multishow e lançou uma marca de bebidas com influenciadores famosos.

Após tomar o banho matinal, MC Daniel refletiu para os fãs: "Toma cuidado, viu? Quem tem filho grande é elefante. Toda esquina tem um marmanjo barbado querendo um trouxa para se apoiar. Não seja você o trouxa, tá bom? Tenha bom coração, ajude as pessoas, mas seja mais racional do que emocional. O ingrato dificilmente prospera", começou.

No desabafo, ele ainda alertou para que as pessoas saibam diferenciar as companhias: "Separe os interesseiros dos interessantes. Os interesseiros querem ou ser você, ou ter o que você tem, ou o que você dê para eles o que eles não conseguem conquistar sozinhos. Já os interessantes estão com você porque você é uma pessoa interessante. Se preocupe sempre com a opinião de quem te ama realmente, porque isso é o que vale no fim de tudo", ressaltou.

E completou: "Se não conseguir se afastar de pessoas negativas, Deus cuida do livramento", encerrou.

