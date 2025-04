Fiorella Mattheis mostra bolo do mesversário do filho: 'Amo que dói'

Em suas redes sociais, Fiorella Mattheis mostrou que decidiu comemorar o mesversário do filho caçula com um bolinho simples. Veja!

Em suas redes sociais, Fiorella Mattheis sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. No entanto, a famosa usa a internet como um trabalho e costuma ser bastante discreta em relação à sua vida pessoal.

Casada com Roberto Marinho, a artista é mãe de Roberto, de dois anos, e de José, de oito meses, mas opta por não mostrar o rosto das crianças.

Nesta quarta-feira, 9, Fiorella mostrou que decidiu comemorar o mesversário do caçula com um bolinho simples decorado com diversas coisas que o pequeno ama, como carro, avião e helicóptero.

"Oito meses do meu chubirubo mais chubirubinho desse Brasil. Socorrinho Deus, amo que dói. Tempo, vá mais devagar. Bolo mais lindo. Sem açúcar, mas cheio de amor. Feito carinhosamente pela nossa cozinheira de São Paulo. Esses meninos são tão amados por todos aqui de casa", escreveu ela.

Decisão de não expor os filhos

A atriz, modelo e empreendedora Fiorella Mattheis separou um tempo para conversar um pouco com os seguidores a respeito da maternidade. Mãe de dois meninos, Roberto e José Roberto, frutos de seu casamento com Roberto Marinho, a artista abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram e respondeu algumas dúvidas em relação ao assunto.

Ao longo do bate-papo com o público, Fiorella foi questionada por uma internauta sobre a decisão de manter os herdeiros longe da internet. Discreta em sua vida pessoal, a famosa costuma compartilhar publicamente mais conteúdos sobre seu trabalho.

"Como tem sido esse pós-parto mais reservado? Respeito 100% a sua escolha de proteger o bebê", perguntou a seguidora em questão. Fiorella Mattheis, então, explicou a escolha: "Obrigada, é muito bom criar bebês longe das redes, gente, recomendo! É engraçado, porque quando você desliga o modo ‘posto, logo existo’, a vida acontece de forma mais natural e presente!".

E completou: "Mas o principal para mim é preservá-los das maldades da internet, que são muitas". Na sequência, a loira ressaltou que antes mesmo de se tornar mãe, ela já não era adepta em mostrar detalhes de sua vida pessoal.

"A verdade é que não mostro quase nada da minha vida pessoal como um todo, não só meus filhos! Preservo esse campo e compartilho com vocês tudo sobre meu trabalho, moda, lifestyle, empreendedorismo… ou seja: meu lado profissional. Mas o assunto maternidade quando compartilho sempre ajuda alguma mãe, por isso achei legal conversar sobre isso com vocês", explicou Fiorella Mattheis, por fim.

