Tays Reis impressiona ao exibir novo visual: 'Uma nova versão'

A cantora Tays Reis ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao postar um vídeo mostrando que clareou o seu cabelo

Tays Reis decidiu mudar o visual e usou as redes sociais nesta sexta-feira, 11, para mostrar o resultado da transformação para os seguidores.

No vídeo postado no feed, a cantora aparece no salão de beleza contando para Jheny Santucci, mulher de Arthur Aguiar, que deseja clarear um pouco os fios. "Aí queria agora dá uma clareada, amiga, na raiz, dá uma iluminada. Vou confiar 100% em você, viu?", comentou a mãe de Pietra na gravação.

Depois, a noiva do cantor Biel exibiu o cabelo com mechas mais claras. "Ela quis uma nova versão pra casa dos 30, pessoal! Tô bonita?", questionou Tays na legenda da publicação, recebendo diversos elogios. "Tu combina muito com esse moreno iluminado", disse uma seguidora. "Que gata", escreveu outra. "Belíssima", afirmou uma fã. "Ficou linda", comentou mais uma. "Uma mudança muda a aura da mulher, não tem como. Tu já tá até com um brilho diferente", observou uma admiradora.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por A Rainha do paredão (@taysreis)

Tays Reis encanta ao mostrar a filha indo para a escola

A cantora Tays Reis encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar o retorno da filha, Pietra, de dois anos, à escola. No ano passado, a artista contou que a menina não tinha se adaptado, por isso, decidiu deixá-la mais um tempo em casa. Meses depois, a noiva do cantor Biel decidiu fazer uma nova tentativa, e dessa vez, Pietra se mostrou animada.

Nas fotos postadas no feed pela artista, a menina aparece toda sorridente com o uniforme da escola. "Hoje vamos à escola e, desta vez, muito pelo contrário, feliz e sorridente! Será que evoluímos? Depois eu conto para vocês como foi! Partiu!!! Nos desejem sorte!", escreveu ela na legenda da publicação. Confira a publicação!

Leia também:Tays Reis se declara no aniversário de Biel: 'Tenho muito orgulho de você'