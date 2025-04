Ex-Chiquititas, Aretha Oliveira dá à luz Aniki e exibe fotos do parto

A atriz Aretha Oliveira, que foi a Pata na novela Chiquititas, já é mamãe! Ela anunciou que a filha nasceu há uma semana e mostrou as fotos do dia do parto

Aretha Oliveira anuncia o nascimento da primeira filha - Foto: Reprodução / Instagram