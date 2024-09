Afilhada de Angélica dá show de fofura ao completar seis anos; veja fotos

Em seu aniversário de seis anos, afilhada de Angélica, a pequena Bella Marbá, ganha declaração e encanta ao surgir em fotos com a apresentadora

A afilhada de Angélica, a pequena Bella Marbá, completou seis anos de vida neste domingo, 29, e a apresentadora encantou ao compartilhar fotos da menina, que é neta de sua irmã, a empresária Marcia Marbá.

Ao lado da garota, vestida com um look e festa e coroa de flores na cabeça, a loira apareceu sorridente no clique usado para abrir o álbum. No último registro, Bella Marbá surgiu abraçando a famosa e dando um beijo na madrinha.

"Essa mocinha chegou há 6 anos trazendo ainda mais luz e amor para nossa família! Viva a @bellamarbabordallo! Aproveite muito seu dia e sua vida. Que Deus te abençoe sempre. A dinda está com saudade desse abração da última foto", escreveu Angélica na sequência de cliques cheios de amor.

A vovó Marcia Marbá também fez uma declaração na rede social e postou um vídeo mostrando como foi a festa de aniversário. Para a data, a neta escolheu o tema de Harry Potter. "Hoje o dia foi de festa!

Primeiro teve Café da manhã com a nossa Hermione Granger @bellamarbabordallo, e a tarde ela recebeu os amigos para comemorar mais um ano de vida. Meu amor, saiba que seus pocs te amam muito e estaremos sempre aqui para te aplaudir, apoiar e dar muito amor carinho e muita Nutella que sua mãe não leia este post kkkkk. Te amamos meu amor Saúde Saúde Saúde. Feliz Vida! Feliz Aniversário", disse a empresária.

