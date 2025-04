Rafael Cardoso impressiona com antes e depois ao mudar sua aparência

Compare as fotos de antes e depois do corpo do ator Rafael Cardoso, que emagreceu e ficou mais musculoso nos últimos tempos

O ator Rafael Cardoso impressionou seus seguidores ao mostrar sua boa forma em fotos de antes e depois. O artista comparou a mudança em sua silhueta após investir nos treinos e na alimentação saudável.

Em um post nas redes sociais, ele comparou as fotos para mostrar o quanto mudou nos últimos tempos e impressionou com os resultados.

"Quer milagre com o mesmo comportamento de sempre? Vai esperando sentado… e de preferência com a panturrilha tremendo de frustração. Quer resultado novo com atitude velha? É tipo querer emagrecer comendo emoção mal resolvida no café da manhã. A real é: sem mudança, não tem mudança. Você repete o padrão, e a vida repete a lição. No replay. No loop. No automático. E ainda pergunta por que nada muda. Não existe atalho. Existe vergonha na cara. Existe levantar da cama e parar de terceirizar culpa pra Saturno retrógrado ou pra infância difícil. Quer vida nova? Desinstala a versão antiga de você", disse ele na legenda do post.

Antes e depois de Rafael Cardoso - Foto: Reprodução / Instagram

Rafael Cardoso revela dificuldade financeira

O ator Rafael Cardoso abriu o coração em uma entrevista no programa Domingo Espetacular, da Record, para falar sobre a fase negativa em sua vida. Ele admitiu que possui vícios em drogas e álcool e está em tratamento. Porém, ele está falido. O artista entregou problemas financeiros que o fizeram ter dívida com um hospital.

"Estou quebrado. Estou falido. Gastei todo o meu dinheiro em droga, besteira, em álcool, em erros de investimento", disse ele, e completou sobre a dívida com o hospital. "Eu não tinha dinheiro para pagar. Ou eu escolhia pagar o aluguel e a pensão para não ser preso, ou eu pagava o hospital. Eu não paguei. Eu não tenho dinheiro para pagar. Eu não posso mexer na fazenda porque está em litígio na separação de bens. Eu não posso vender, penhorar, nada".

Inclusive, o ator admitiu que ficou rico ao ser galã de novela, mas não guardou o dinheiro. "Sim, e joguei tudo fora. Também por conta da adicção e de tudo, eu fali", afirmou. O ator foi demitido da Globo e explicou o motivo. "Não cumpri com o meu trabalho. Eu estava no processo de adicção ativa, estava em um processo tão destrutivo, a depressão tão profunda, que eu soltei tudo. Todos os traumas não trabalhados foram o estopim para aquele buraco", afirmou.

