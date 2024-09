Filha de Angélica e Luciano Huck escolhe tema 'diferentão' para sua festa; veja

Para seu aniversário de 12 anos, filha de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck, escolhe tema de musical e surpreende com escolha; confira como foi a festa

A filha de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck, completou 12 anos e fez uma festa temática para celebrar o momento especial. Nesta quarta-feira, 25, a mãe da menina, que sonha ser uma atriz da Broadway, revelou fotos do evento e chamou a atenção com os detalhes, principalmente o tema escolhido pela caçula.

A herdeira mais nova dos apresentadores então surpreendeu com o tema do musical da Broadway Mamma Mia! para seus 12 anos. A decoração foi feita em azul e inspirada no cenário da peça, que também é filme. As casas da Grécia apareceram reproduzidas até no bolo e flores rosa fizeram contraste.

A família também entrou no clima e usou looks parecidos. Luciano Huck e os filhos, Joaquim Huck e Benício Huck, foram com roupas em azuk. Angélica colocou um vestido branco, mas com detalhes em azul. Já Eva Huck teve mais de um look e mostrou que adora um brilho ao colocar mais de um macacão com vários brilhos.

"12 anos da nossa doce Eva! Que orgulho ver você crescendo e enchendo nossas vidas de alegria com sua alma tão pura, livre e bondosa. Cada dia ao seu lado é uma nova surpresa, e nos sentimos abençoados por te ver se tornando essa pessoa tão especial. Te amamos muito e estaremos sempre aqui, te aplaudindo e torcendo por todos os seus sonhos", escreveu a mamãe coruja.

Nos últimos dias, Eva Huck marcou presença no Rock In Rio e chamou a atenção com um look arrematado com uma bolsa de grife de R$ 10 mil. Já os irmãos deram o que falar ao surgirem com suas namoradas.

Veja as fotos do aniversário de Eva Huck:

Angélica fala sobre a filha seguir caminho artístico

Em uma conversa sincera no podcast de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, Angélica comentou sobre a caçula ser a mais aparecida dos filhos e gostar dos holofotes.

Sem titubear, ela logo disparou que não deseja que Eva tenha uma carreira tão cedo como ela. "Sinceramente, não, ela vai ver essa entrevista um dia e vai ficar um pouco chateada comigo, porque eu acho que tem um preço também, uma cobrança por ela ser minha filha e do Luciano, então me dá muita angústia", declarou.

"No mundo que a gente vive hoje de tanta crítica, que machuca e não tem rosto, como mãe me preocupa muito, se pudesse colocava dentro de uma bolsinha e carregava", disse.

Contudo, a esposa de Luciano Huck não se mostrou totalmente contra a ideia da garota ser artista. "Por outro lado, se for a história dela, porque a gente vai na onda dela, a gente segurou por um tempinho, ela é aparecida, ela gosta, ela fala que quer ser atriz na Broadway, ela quer atuar, cantar e dançar, a gente brinca que eu pari uma Claudia Raia", falou.