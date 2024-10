Viviane Araújo relembra drama ao sofrer derrota no início da carreira: ‘Horrível’

Durante o 'Conversa com Bial', Viviane Araújo revisita momentos marcantes de sua carreira e relembra drama após sofrer derrota no Tchan

Na madrugada desta quarta-feira, 23, Viviane Araújo marcou presença no ‘Conversa com Bial’, apresentado por Pedro Bial, na Globo. Durante a entrevista, a atriz e dançarina revisitou alguns momentos marcantes de sua carreira. Entre eles, ela relembrou o drama que sofreu depois que perdeu o concurso para ser uma das 'Morenas do Tchan'.

Em 1997, Viviane participou da competição para ser a ‘Nova Morena’ do grupo musical, ao lado de Rosiane Pinheiro, Graciane Azevedo e Scheila Carvalho, que levou a melhor e ganhou o concurso de dança. Na época, a dançarina contou que ficou decepcionada com a derrota: "Não ganhei, chorei, fiquei arrasada! Nossa, foi horrível", lembrou.

Além de relembrar o sofrimento com a competição, Viviane também revisitou outras fases importantes, quando foi consagrada Garota do Fantástico e passou a desfilar na Sapucaí: "Quando eu entrei mesmo nesse universo, que eu comecei a enxergar várias coisas. Aí veio essa coisa: acho que é isso que eu quero mesmo, quero brilhar”, declarou.

"Os olharam se voltaram muito pra mim e aí começaram a surgir alguns convites pra eu vir para a televisão", Vivi lembrou que apesar de ter ‘fechado uma porta’ com o concurso de dança, acabou ganhando ainda mais destaque, principalmente por conta de sua participação no Carnaval. Agora, ela também é atriz e estreia em mais uma trama da Globo.

No ar na nova novela das sete como ‘Rosana’ em ‘Volta por Cima’, Viviane celebra seu legado na dança, curte uma nova fase em sua carreira e claro, comemora as inúmeras conquistas em sua vida pessoal, em especial, a chegada do primeiro filho: "É uma fase que quero participar de tudo, estar presente. Passa rápido mesmo”, disse a famosa, que se declara 'realizada'.

“Vejo vídeos dele de seis meses atrás e já mudou muito. Na fala, enfim. Quero poder acompanhar esses momentos da vida do meu filho”, Viviane concluiu a entrevista ao falar sobre seus planos para conciliar as gravações de mais um folhetim, com a maternidade de Joaquim, que tem dois anos e é fruto de seu relacionamento com Guilherme Militão.

